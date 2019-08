Železniška povezava med državama je bila znana kot vlak miru. Foto: AP

"Dokler bom jaz minister za železnice, vlak Samdžauta Express ne bo vozil," je dejal pakistanski minister za železnice. To je edina železniška povezava med državama, znana tudi kot vlak miru. Ta vlak je do zdaj dvakrat tedensko vozil med pakistanskim mestom Lahore in indijsko prestolnico New Delhi.

Pakistan je nato prepovedal še predvajanje indijskih filmov v domačih kinodvoranah, a zagotovil, da si v Kašmirju ne želi uporabe vojaške sile.

Indija je predtem opozorila Pakistan, naj se ne vmešava v njene notranje zadeve, kakršna je bila odločitev indijske vlade, da odpravi avtonomijo v indijskem delu Kašmirja. "Slikanje izrednih razmer na območju ne bo uspelo," so se v New Delhiju odzvali na odločitev Islamabada, da izžene posebnega indijskega odposlanca in prekine trgovinske odnose.

Zaradi napetosti so mnoge trgovine v Kašmirju zaprle vrata. Foto: AP

"Gre za notranjo zadevo Indije"

Indijsko zunanje ministrstvo je poudarilo, da je bila odločitev o odpravi 370. člena ustave, ki zagotavlja večinsko muslimanski indijski zvezni državi Džamu in Kašmir posebno avtonomijo, "popolnoma notranja zadeva Indije". Prepričani so, da bo ukrep dejansko pospešil gospodarski razvoj te večinoma muslimanske pokrajine sredi Himalaje, ki je sicer razdeljena med Indijo, Pakistan in v manjšem delu tudi na Kitajsko.

Državi sta se zaradi Kašmirja zapletli v tri od njunih štirih vojn. V zadnjih 30 letih je bilo zaradi oboroženega spora v indijskem delu Kašmirja ubitih okoli 70.000 ljudi, večinoma civilistov.

V Pakistanu pa so prepričani, da je indijska odprava avtonomije Kašmirja uperjena proti tamkajšnjemu muslimanskemu prebivalstvu in namenjena spreminjanju etnične strukture. Menijo tudi, da je odločitev New Delhija v nasprotju z mednarodnim pravom in zahtevajo obravnavo zadeve v Varnostnem svetu Združenih narodov. V sredo so se v Islamabadu odločili tudi za odpoklic lastnega odposlanca iz New Delhija in izgon indijskega. Hkrati so prekinili dvostranske trgovinske odnose z Indijo.

Indija je v ponedeljek z odlokom o odpravi avtonomije Kašmirju na območju uvedla tudi policijsko uro, da bi preprečila morebitne proteste in izgrede. Na območju je zdaj omejeno združevanje ljudi, prekinjen je dostop do medmrežja in telefonskega omrežja.

Kot sporočajo aktivisti z območja, je bilo v okviru teh ukrepov aretiranih že več sto politikov in njihovih pomočnikov ter separatističnih voditeljev. Hoteli, gostišča, vladne stavbe pa tudi nekatere zasebne hiše so postali zasilni zapori, kjer zdaj zadržujejo okoli 400 ljudi.