V trinadstropni zgradbi je ujetih še veliko ljudi, ki jih poskušajo gasilci rešiti. Foto: Reuters

Reševalci poskušajo pogasiti požar in se prebiti do zaposlenih, ujetih v zgradbi. Med njimi naj bi bili tudi nezavestni. "Poskušamo rešiti ponesrečence, ki so ujeti v trinadstropni zgradbi, nekateri med njimi se ne morejo premikati," je dejal gasilec za agencijo AFP.

Požar gori že nekaj ur, z ognjenimi zublji pa se bori 35 gasilcev.

Po podatkih policije je v četrtek okoli 10.30 po lokalnem času 41-letni osumljenec vstopil v zgradbo animacijskega studia in začel polivati vnetljivo tekočino. Očividci poročajo, da so slišali glasno eksplozijo, ki ji je sledil požar. Napadalec naj bi še pred tem dejal, "crkni".

Za zdaj še ni jasno, kakšen je motiv napada, oziroma, kakšno je razmerje med napadalcem in podjetjem. Napadalec je bil v izbruhu požara tudi sam ranjen, zato so ga prepeljali v bolnišnico.

Animacijski studio Kyoto Animation, znan tudi kot KyoAni, je bil ustanovljen leta 1981 in je med drugim zaslužen za izjemno priljubljene televizijske animirane serije, animeje, med drugim'K-On' in 'Melanholija Haruhija Suzumijaja' (The Melancholy of Haruhi Suzumiya). Družbena omrežja so nemudoma preplavile objave užaloščenih ljubiteljev animiranih filmov in serij omenjenega studia.