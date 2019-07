Protestniki poskušajo vdreti v prostore vlade. Foto: Reuters

Prebivalci Hongkonga sicer že več tednov protestirajo proti spornemu zakonu Pekinga, da lahko osumljence hujših kaznivih dejanj izročajo celinski Kitajski in zahtevajo njegov umik.

22 let po tem, ko si je Kitajska leta 1997 priključila ozemlje Hongkonga, pa se je že zgodaj zjutraj v ponedeljek na ulicah tega sedem milijonskega mesta znova zbrala množica nezadovoljnih prebivalcev.

Protestniki zasedli glavne prometnice

Napetosti v polavtonomnem mestu so se zaostrile po tem, ko so manjše skupine mladih in zamaskiranih protestnikov zasedle tri glavne prometnice, ki so jih zaprli s kovinskimi in plastičnimi ovirami.

Protiizgredniški policisti, opremljeni s čeladami in ščiti, so proti protestnikom posredovali v predelih Admiralty in Wanchai. Malo pred slovesnim dvigom zastave, s katerim so zaznamovali obletnico vrnitve, so se policisti spravili na protestnike, ki so zaprli eno izmed tcest.

Najmanj ena oseba ranjena

Najmanj ena ženska je bila poškodovana v spopadih s policisti, ki so aretirali več ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Združeno kraljestvo je Hongkong vrnilo Kitajski 1. julija 1997 in nekdanja kolonija ima v skladu s politiko "ena država, dva sistema" še vedno ločeno upravo.