Protestniki nasprotujejo zakonu o izročanju osumljencev Kitajski. Foto: EPA

Zakonodajna skupščina je branje prestavila na "poznejši čas", a vlada kljub pritiskom ulice sicer še vedno vztraja pri uvedbi zakona o izročanju osumljencev Kitajski. Zadnje glasovanje je predvideno za 20. junij.

Pred drugim branjem se je na ulicah okoli vlade zbralo več tisoč večinoma mladih in študentov, ki so zaprli ulice pred vladnimi poslopji in na cestah postavili barikade. "Ne bomo odšli, dokler ne prekličejo zakona," je za Reuters dejal eden izmed protestnikov.

"Vedenje je preseglo obseg mirnih demonstracij. Protestnike pozivamo, da zapustijo območje, sicer bomo uporabili primerno silo," je v tvitu sporočila hongkonška policija.

Gre za drugi protestni zbor proti zakonu – v nedeljo se je na ponekod nasilnih protestih po navedbah organizatorjev zbralo več kot milijon ljudi. Policija sicer številko postavlja na 240.000. V vsakem primeru gre za ene največjih protestov po umiku britanskih oblasti in prehodu pod Kitajsko leta 1997.

Načelo "ena država, dva sistema" Hongkongu zagotavlja avtonomnost in neodvisen pravosodni sistem.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam zagotavlja, da bi imel Hongkong še naprej zadnjo besedo glede izročanja in bi zakon izvajal v skladu s spoštovanjem človekovih pravic.

Nasprotniki zakona svarijo pred obračunavanjem s kritiki

Na ulicah je znova več tisoč ljudi. Foto: EPA

Nasprotniki zakona svarijo, da bi zakon oblastem v Pekingu omogočil pregon političnih nasprotnikov in kritikov oblasti. Opozarjajo na samovoljne aretacije in metode mučenja za pridobivanje priznanj v kitajskem pravosodnem sistemu, poroča BBC.

V celinskem delu Kitajske o protestih v Hongkongu ne poročajo. Na kitajskem družabnem omrežju Weibo je pod geslom Hongkong na prvem mestu novica o nedavnem turnirju v namiznem tenisu.