Napad na žrtve se je zgodil v ponedeljek, okoli 6. ure zjutraj po lokalnem času. "Ko sem se zbudil in v kuhinji zanetil ogenj, sem slišal strele pištol, nato sem videl hiše v plamenih, tako sem vedel, da je sovražniki v vasi," je dejal po poročanju Guardiana očividec dogodkov Philip Pimua. "Stekel sem v grmovje in se okoli 9. ali 10. ure vrnil in videl trupla, razsekana na koščke, in požgane hiše." Žrtve so prepoznali le po obrazih, saj so bili ostali deli telesa izmaličeni.

Pimua je z nekaterimi drugimi vaščani žrtve ovil v zaščitne mreže proti komarjem in zapustil vsa, saj se je bal, da se bo sovražnik vrnil. V vas so se vrnili v spremstvu policije. Kot je dejal, so bili napadalci "sovražniki", nasilje pa bi bilo lahko povezano z nasiljem med skupinami, ki traja že dolgo časa.

Osem izmed umorjenih naj bi bilo starih med enim in 15 letom, dve ženski pa sta bili noseči.

"Grozljivo dejanje"

Poveljnik policije Francis Tokura je za CNN dejal, da se je zgodilo "neverjetno, nepredstavljivo in grozljivo kaznivo dejanje, s katerim se morajo hitro in učinkovito spopasti". V ta namen je policija iz province Hela, kjer se je zločin zgodil, aktivirala skupino 30 članov vojske in policije, "da bi zaustavili nadaljnje nasilje in zajetja," ki so značilna za to regijo.

Guverner regije Philip Undialu je za ABC news dejal, da ne vedo, kdo je storilec, da pa bi lahko šlo lahko za povračilni ukrep. Undialu je sorodnikom izrekel sožalje in dejal, da je nekatere žrte poznal osebno.

V regiji premalo policistov

Brutalno nasilje med skupinami, ki živijo v visokogorjih Papue Nove Gvineje, se v zadnjem času dogajajo vse pogosteje in jih pristojne oblasti poskušajo zajeziti. A kot je dejal predstavnik policije Dominic Kakas, je oblasti že večkrat opozarjal, da bi moralo biti območje vasi Munima in Karida bolje varovano, "Kako lahko provinca s 400.000 prebivalci deluje v skladu z zakoni, če pa imamo le 60 policistov in občasne vojaške enote in policijske enote."

Premier Papue Nove Gvineje James Marape pa je storilcem sporočil: "Za vse, ki imate orožje in ubijate skriti za masko skupnosti, le glejte, kaj bom storil s kriminalci, ki ubijajo nedolžne ljudi ... prihajam po vas."