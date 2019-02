Na prizorišču sestreljenih indijskih letal v Kašmirju. Foto: Reuters

Da je pakistanska vojska v pakistanskem zračnem prostoru sestrelila indijska lovca, je prek Twitterja sporočil tiskovni predstavnik pakistanske vojske Asif Gafur. Ob tem je dodal, da je eno letalo padlo na pakistanski del Kašmirja, drugo pa na indijsko stran.

Kot je sporočila vojska, so oba pilota zajeli. Eden od njiju se zdravi v bolnišnici, drugega so priprli.

Pakistan je zaradi incidenta do nadaljnjega zaprl svoj zračni prostor, je sporočila pakistanska agencija za civilno letalstvo. Kot so dodali, so letalske družbe o ukrepu že obvestili.

Zaprtih je tudi najmanj pet letališč v Indiji, več deset poletov pa je bilo odpovedanih.

Indija je potrdila, da je na sestrelitev odgovorila s sestrelitvijo pakistanskega letala. Foto: EPA

Tudi Indija sestrelila eno letalo

Indijska stran je medtem Pakistan obtožila, da so pakistanska vojaška letala kršila zračni prostor nad indijskim delom Kašmirja, vendar so jih pregnali čez mejo.

Iz indijskega zunanjega ministrstva pa so še sporočili, da so sestrelili eno pakistansko vojaško letalo, ki je sodelovalo v operaciji napada na vojaške točke na indijski strani. Na tla naj bi treščilo na pakistanski strani.



"V posredovanju smo na žalost izgubili en Mig-21. Pilot je pogrešan v akciji. Pakistan trdi, da je v njihovem priporu," je dodal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Rajeesh Kumar ter s tem potrdil, da je Pakistan sestrelil najmanj eno indijsko letalo.



Dan po letalskem napadu Indije

Incidenta ob t. i. nadzorni črti, ki razmejuje indijski in pakistanski del Kašmirja, sta se zgodila dan po tistem, ko je indijska vojska izvedla letalski napad na položaje islamistične skupine Džaiš-e-Mohamed na pakistanskem ozemlju.

To je bil odgovor na samomorilski napad na konvoj indijske vojske v Kašmirju sredi februarja, v katerem je bilo ubitih 40 indijskih vojakov.

V pakistanskem delu protestirajo proti indijskemu "terorizmu". Foto: Reuters

Zaradi naraščajočih napetosti med jedrskima velesilama je pakistanski premier Imran Kan pozval Indijo na pogajanja, da ne bi kasneje česa obžalovali.

V televizijskem prenosu je nagovoril svojega indijskega kolega Narendro Modija, ko je dejal "razum naj prednjači ... takšno orožje, kot ga imate vi in mi, si lahko privoščimo vojno?"

Opozoril je, da se vojno zlahka začne, vprašanje pa je, kam bo to vodilo, ko bo ušlo izpod nadzora.



Kitajska poziva k zadržanosti

Kitajska, sicer glavna zaveznica Pakistana v regiji, je Indijo in Pakistan danes vnovič pozvala, naj ostaneta zadržana v svojih dejanjih. "Kar bi radi, je, da bi Indija in Pakistan, ki sta pomembni državi v regiji, ohranili dobre in prijateljske odnose," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Lu Kang.

Pozivom k zadržanosti so se pridružili tudi v Rusiji in ZDA. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dodal, da jih skrbi razvoj dogodkov med Indijo in Pakistanom. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa, da bi se morali državi za vsako ceno izogniti stopnjevanju napetosti.