Pozornost bo v soboto uperjena proti odnosom Severne Koreje in ZDA. V ozadju fotografije severnokorejska vas Gijungdong. Foto: Reuters

Pjongjang je sporočil, da bodo pogovori potekali v soboto, pogajalci pa se bodo prvič srečali že dan prej. "Pričakujem, da bodo delovni pogovori pospešili pozitiven razvoj odnosov med Severno Korejo in ZDA," je severnokorejska namestnica zunanjega ministra Choe Son Hui dejala po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA, ki jo povzema Washington Post.

Načrtovane pogovore je potrdila tudi tiskovna predstavnica State Departmenta Morgan Ortagus. Nobena stran ni razkrila, kje naj bi pogovori potekali.

Pogovori med državami so zastali februarja, po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una v vietnamski prestolnici Hanoj. Trump in Kim sta se za oživitev pogovorov nato dogovorila junija, ko sta se sešla na demilitariziranem območju med Korejama, vendar odtlej napredka ni bilo.

V tem času je Severna Koreja izvedla več preizkusov balističnih raket kratkega dosega ter izrazila nasprotovanje skupnim vojaškim vajam ZDA in sosednje Južne Koreje. V uradu južnokorejskega predsednika so novico o oživitvi dialoga že pozdravili. "Upamo na korake k trajnemu miru in popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka," je dejala tiskovna predstavnica Ki Min-jung.

Kim Song: Uspešnost pogovorov odvisna od ZDA

V ponedeljek je severnokorejski odposlanec pri Združenih narodih Kim Song na Generalni skupščini poudaril, da je uspešnost pogovorov odvisna od ZDA. "Položaj na Korejskem polotoku se še ni izvil iz začaranega kroga povečanih napetosti, ki so v celoti posledica političnih in vojaških provokacij ZDA," je dejal Kim Song. Pjongjang vztraja, da bodo pogovori uspešni le, če bodo ZDA uporabile drugačen pristop kot v Hanoju, vendar pri tem niso neposredno omenili Trumpa.

Severnokorejsko zunanje ministrstvo je prejšnji teden Trumpa pohvalilo, ko je sporočilo, da se Trump "v političnem smislu in odločitvi razlikuje od svojih predhodnikov". Izrazili so upanje, da bo sprejel pametno in drzno odločitev, še poroča Washington Post.

Politični strokovnjaki vidijo pogajanja kot priložnost za izboljšanje odnosov pred predsedniškimi volitvami v ZDA in parlamentarnimi volitvami v Južni Koreji.