Kitajske oblasti očitno vodijo tudi sistematično kampanjo ločevanja otrok od njihovih svojcev in s tem od njihovih korenin, poroča britanska radiotelevizija BBC. Foto: EPA

Otroke po ločitvi od staršev, tudi če imajo druge sorodnike, ki bi lahko skrbeli zanje, namestijo v posebej za ta namen zgrajene internate, ki so del koordinirane državne kampanje, v okviru katere skrbijo za te otroke že od zgodnje mladosti.

Britanska radiotelevizija ugotovitve o ločenih družinah in množičnih zaprtjih objavlja na podlagi razpoložljivih dokumentov in 60 ločenih intervjujev s svojci pripadnikov te muslimanske manjšine v tujini. Pogovore so namreč opravili v Turčiji, saj na Kitajskem zaradi 24-urnega nadzora novinarjev to ne bi bilo mogoče.

V Turčijo se je več tisoč Ujgurov zateklo, ker želijo pobegniti kitajskemu nadzoru nad rojstvom otrok, številni pa so tja odšli tudi na študij in delo. Ker je Kitajska v zadnjih treh letih Ujgure in druge manjšine začela množično zapirati v velika taborišča – CNN navaja, da so jih samo leta 2017 po nekaterih ocenah zaprli do dva milijona –, so Ujguri ostali v Turčiji. Če bi se vrnili domov, bi tvegali, da jih zaprejo.

Najvišji vpis v vrtce v celotni državi

V ločenih pogovorih so sorodniki in starši povedali, da je izginilo več kot 100 otrok. Kot navaja BBC, je samo v enem mestu več kot 400 otrok ostalo brez obeh staršev, potem ko so jih oblasti zaprle ali v taborišča ali zapor. Da se je razvedelo o usodi Ujgurov, ima velike zasluge Adrian Zenz, nemški raziskovalec, ki je eden vodilnih poznavalcev odnosov kitajskih oblasti do Ujgurov.

V svojem poročilu, ki so ga najprej objavili v reviji The Journal of Political Risk, je med drugim razkril številne dokumente o ločenih družinah in posebnih programih izobraževanja za ločene otroke. Ob tem je zapisal, da se je močno razmahnil sistem internatov: kampusi se hitro povečujejo, gradijo nove stavbe, hkrati pa država zagotavlja, da se sposobnost za 24-urno oskrbo otrok povečuje istočasno s povečevanjem kapacitet v omenjenih taboriščih. BBC poroča, da se je število otrok, vpisanih v vrtce v Sinkiangu, samo v letu 2017 povečalo za več kot pol milijona, od tega so otroci Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin predstavljali 90 odstotkov novovpisanih. S tem je vpis otrok v predšolsko vzgojo v Sinkiangu postal najvišji v celotni državi, čeprav je bil pred tem pod povprečjem.

Ujguri so muslimanska etnična manjšina, ki živi predvsem v kitajski pokrajini Sinkiang, kjer predstavljajo okoli 45 odstotkov prebivalstva. Sinkiang je uradno avtonomna kitajska pokrajina kot Tibet na jugu. Foto: Reuters

Nemški raziskovalec domneva, da je šlo pri tem v veliki meri za gradnjo spalnih prostorov. Poleg tega so kitajske oblasti po njegovih ugotovitvah aprila lani otroke iz 2.000 vasi na tem območju preselile v velik šolski center z internatom.

Samo na jugu pokrajine, kjer živi največ Ujgurov, so oblasti za gradnjo in širitev vrtcev namenile več kot milijardo evrov (1,2 milijarde dolarjev).

Številne starše so pridržali brez obtožnice ali sojenja, je v poročilu leta 2018 zapisal odbor Združenih narodov za izkoreninjenje rasne diskriminacije. Zenz ob tem dodaja, da drugi sorodniki otrok, ki so jim starše zaprli, sploh nimajo možnosti, da bi se potegovali za njihovo skrbništvo.

Kitajske oblasti pravijo, da Ujgure izobražujejo v "poklicnih centrih" in da gre za način boja proti nasilnemu verskemu ekstremizmu. Kot poroča CNN, je tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva zanikal onemogočanje pridobivanja skrbništva za sorodnike otrok, ki imajo zaprte starše. "Ne vem, ali je bil t. i. neodvisni raziskovalec v Sinkiangu ali se sklicuje zgolj na govorice ali si celo izmišljuje. Rad bi vam povedal, da so poklicni centri vodeni kot internati in da so spoštovane vse pravice nastanjenih vanje. Lahko gredo domov konec tedna, lahko zaprosijo za počitnice, če je to potrebno, za otroke pa lahko skrbijo tudi drugi družinski člani. Ne obstaja t. i. vprašanje sirot," je po poročanju CNN-a še dejal tiskovni predstavnik.

Turčija s spravljivejšim tonom

Mednarodna skupnost s Turčijo na čelu je že večkrat izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem v Sinkiangu, na kar se je Peking ostro odzval. Pred tremi dnevi je turški predsednik Tayyip Recep Erdogan v spravljivejšem tonu dejal, da je "dejstvo, da ljudje v Sinkiangu srečno živijo v kitajskem razvoju in blaginji ... Turčija ne bo dovolila, da bo kdor koli škodoval harmoniji odnosov med Turčijo in Kitajsko. Turčija ostro nasprotuje ekstremizmu in je pripravljena okrepiti medsebojno politično zaupanje ter okrepiti varnostno sodelovanje."