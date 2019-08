Podporniki nekdanjega predsednika države niso dovolili, da ga policija odpelje. Foto: Reuters

Atambajev naj bi se po poročanju BBC-ja še vedno zadrževal v svoji hiši, ki leži na obrobju prestolnice Biškek. Kot so sporočile oblasti, so bile posebne enote v raciji oborožene le z gumijastimi naboji, a ko so se pomikale proti hiši, so podporniki Atambajeva proti njim začeli streljati s pravimi naboji.

Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v spopadih ranjenih 36 ljudi, en policist je zaradi strelnih ran umrl. Pojavil se je videoposnetek, na katerem Atambajev pozdravlja svoje podpornike, ljudje pa v paniki zaradi strelov tečejo in kričijo. Njegovi privrženci so nato okoli hiše postavili barikade.

Prej zaveznika, zdaj nasprotnika

Oktobra leta 2017 je Atambajeva v prvi menjavi oblasti brez prelivanja krvi po letu 1991 nasledil nekdanji premier Sorunbaj Šenbekov, ki je na volitvah dobil večinsko podporo, podprl pa ga je tudi Atambajev. Predtem je v državi leta 2005 izbruhnila t. i. tulipanska revolucija, ki je s položaja odnesla osamosvojitelja Askarja Akajeva.

Dobri odnosi med zdajšnjim in prejšnjim predsednikom so se lani skrhali. Foto: Reuters

A po prihodu na predsedniško mesto Šenbekova so se odnosi med njim in Atambajevom poslabšali, lani pa so Atambajeva obtožili korupcije in zlorabe položaja med predsedovanjem, zato mu je parlament odvzel imuniteto. Vse od takrat Atambajev ignorira pozive, naj se vda policiji, da ga lahko zaslišijo.

Revščina in brezposelnost

Šestmilijonska Kirgizija se sicer spopada z revščino, brezposelnostjo in predvsem korupcijo. Po uradnih statističnih podatkih živi v revščini več kot 30 odstotkov od skupno šestih milijonov prebivalcev. Stopnja brezposelnosti med mladimi je 15-odstotna, zato je več kot milijon ljudi zapustilo državo. Največ jih je šlo v Rusijo.

Nekdanja pretežno muslimanska sovjetska republika Kirgizija je gospodarsko močno odvisna od sodelovanja s sosednjo Kitajsko, politično pa svoj vpliv skuša še vedno izvajati Moskva. V Kirgiziji je tudi rusko vojaško oporišče. Za vpliv si sicer prizadevajo tudi Kitajska in ZDA.