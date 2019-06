To je tretje srečanje Trumpa in Kima, tokrat pa sta tudi skupaj vstopila na ozemlje Severne Koreje. Fotografija sicer prikazuje rokovanje na južni strani meje. Foto: Reuters

Trump in Kim sta se sprva srečala na demilitariziranem območju, kjer sta se rokovala, nato pa sta prestopil demarkacijsko črto, tako da je Trump vstopil v Severno Korejo.



"Lepo vas je spet videti," je Kim dejal Trumpu. "Nisem pričakoval, da vas bom srečal na tem kraju". Glede Trumpovega vstopa v Severno Korejo je Kim dejal, da je šlo za "pogumno in odločno dejanje", poroča BBC.



Prisoten je bil tudi južnokorejski predsednik Mun Džae In, vsi trije pa so sproščeno klepetali. Kot je še izpostavil BBC, bi bilo kaj takšnega pred dvema letoma nepredstavljivo. Srečanje treh voditeljev je bilo prvo trilateralno srečanje Severne Koreje, Južne Koreje in ZDA.

Kim in Trump sta nato vstopila v stavbo na demilitariziranem območju in imela kratko novinarsko konferenco, kar ni bilo pričakovano. Kim je dejal, da je "zelo pomembno", da se lahko srečujeta. "To pomeni, da sva lahko sproščena in se srečujeva s pozitivnimi odgovori," je dejal. "Verjamem, da bo to imelo pozitiven vpliv na vse naše pogovore v prihodnosti."

Trump pa je dejal, da gre za "resnično zgodovinski" trenutek in da je "ponosen, da je prestopil črto" med Korejama, poroča BBC.

V prostoru so bili prisotni tudi ameriški zunanji minister Mike Pompeo, Trumpova hčerka Ivanka in njen mož Jared Kushner.

Pred srečanjem s Kimom sta si Trump in Mun ogledala opazovalno točko, s katere se vidi Severna Koreja.

Tokratno srečanje Trumpa in Kima je njuno tretje srečanje po prvem vrhu v Singapurju junija lani in drugem srečanju v Hanoju februarja letos.



Trump je že prispel na demilitarizirano območje. Do zdaj tega ni storil še noben ameriški predsednik. Foto: Reuters

Trump je možnost srečanja s Kimom nakazal šele v soboto na vrhu skupine gospodarsko najmočnejših držav G20 v Osaki na Japonskem, kjer je tvital o svojem prihajajočem obisku v Južni Koreji. Zapisal je, da bi se, ko bo že ravno tam, lahko srečal s severnokorejskim voditeljem na demilitariziranem območju, da bi mu stisnil roko in ga pozdravil.

Kot poroča BBC, naj bi bilo srečanje kljub kratkosti videno kot znak zaveze k pogajanjem o denuklearizaciji Severne Koreje.

Po prvem srečanju med Trumpom in Kimom v Singapurju so bila pričakovanja do njunega drugega srečanja visoka. Severna Koreja naj bi tako sprejela konkretne zaveze glede ustavitve svojega jedrskega programa v zameno za umik nekaterih sankcij, a se to ni zgodilo.