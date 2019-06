Zrušila se je stavba, ki je bila še v gradnji. Foto: Reuters

Umrli so bili po navedbah regionalnih oblasti stari od 16 do 48 let. Do nedelje zjutraj so reševalci odstranili okoli 40 odstotkov ruševin.

Zrušila se je sedemnadstropna stavba v kitajski lasti, ki je bila v fazi gradnje in okoli 80-odstotno končana. Nesreča se je zgodila na gradbišču turističnega kompleksa.

Vzrok za zrušitev bo poskusila odkriti 13-članska komisija regionalne vlade. Ta bo med drugim ugotavljala, ali se je tragedija zgodila zaradi malomarnosti.

Kamboške oblasti so po nesreči zaslišale štiri ljudi, in sicer lastnika stavbe, vodjo gradbenega podjetja in izvajalca del, ki prihajajo iz Kitajske, ter kamboškega lastnika parcele.

Sihanoukville je v zadnjih letih izkusil pravi gradbeni razcvet. Zanj je poskrbel pritok kitajskega denarja, hoteli in igralnice pa se večinoma gradijo za kitajske turiste.

Kamboški premier Hun Sen je v soboto zvečer prek spletnega družbenega omrežja Facebook izrazil sožalje družinam žrtev. Kamboška vlada namerava družinam umrlih nameniti po 10.000 dolarjev pomoči, ranjeni pa bodo prejeli vsak po 1.250 dolarjev.