Tajvan: Predsednici Caj Ingven se obeta obstanek na položaju

Volilno pravico ima 19,3 milijona ljudi

Taipei - MMC RTV SLO, STA

Predsednica uživa podporo tudi na račun protikitajskega razpoloženja na Tajvanu. Foto: Reuters

V Tajvanu so potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Drugi in hkrati zadnji štiriletni mandat se obeta zdajšnji predsednici Caj Ingven, ki ima glede na ankete udobno prednost pred tekmecem Han Kuojujem iz opozicijske Nacionalistične stranke.