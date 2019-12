Foto: Reuters

"Vesela sem," je dejala 30-letna Šiori Ito ob razsodbi sodišča z napisom "zmaga" v rokah. Njen primer je odmeval po vsem svetu, saj je na Japonskem zelo redko, da ženske sploh prijavijo posilstvo – po podatkih vlade ga prijavi le okoli štiri odstotke posiljenih žensk.

Šiori Ito se je prvič javno izpostavila leta 2017, ko je zatrdila, da jo je danes 53-letni televizijski kolega Norijuki Jamaguči, ki je blizu krogu japonskega premierja Šinza Abeja, posilil.

Jamaguči jo je dve leti pred tem povabil na večerjo, na kateri naj bi govorila o njeni zaposlitvi. Ito trdi, da jo je posilil, ko je bila v nezavesti, zaradi česar predvideva, da jo je pred tem omamil. Ko je prišla k zavesti, se je "znašla v hotelski sobi, on pa je bil na meni", je dejala po poročanju BBC-ja.

Sodišče je razsodilo, da je bila Šiori Ito "prisiljena v spolni odnos brez zaščite, medtem ko je bila v nezavesti (...) zavedamo se, da ima žrtev še danes ob spominu na dogodek napade panike".

Jamaguči obtožbe vseskozi zanika in je že vložil pritožbo, v okviru katere zahteva 130 milijonov jenov odškodnine.

Ito je bila ob javni izpostavitvi svojega primera, ki je sledila gibanju #MeToo v Hollywoodu, ko so igralke razkrinkale spolno nadlegovanje medijskega mogotca Harveyja Weinsteina, tarča zmerljivk in žaljivk na spletu. Kot poroča BBC, pa je morala policiji domneven dogodek celo prikazati na lutki naravne velikosti.

Šiori Ito je izrazila upanje, da bo primer spremenil pravno in družbeno okolje, ki vlada glede posilstev na Japonskem. Na Japonskem so leta 2017 zvišali zaporno kazen za posilstvo s treh na pet let ter razširili definicijo spolnega napada, da so lahko žrtve tudi moški.