Pjongjang je tujim medijem posredoval fotografije uspešnega preizkusa. Foto: Reuters

Najnovejši preizkus je osebno nadzoroval voditelj države Kim Džong Un, ki je ob tem napovedal, da bodo kmalu sledili novi.

Severna Koreja je konec avgusta po lastnih navedbah prav tako preizkusila večkratni raketomet.

Južnokorejska vojska je v torek objavila, da je Severna Koreja severno od prestolnice Pjongjang izstrelila dva projektila, ki sta letela približno 300 metrov. Najnovejši raketni preizkus je sledil le nekaj ur potem, ko je Severna Koreja ZDA ob določenih pogojih ponudila nadaljevanje delovnih pogovorov o severnokorejskem jedrskem programu. Namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Choe Son-hui je dal jasno vedeti, da Pjongjang od Washingtona pričakuje nove predloge.

Voditelj Kim Džong Un si vse pomembne vojaške preizkuse v živo ogleda. Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je sporočilo iz Severne Koreje označil za "zanimivo" in hkrati pustil odprto vprašanje, ali bi lahko kmalu prišlo do novega srečanja med državama. Trump in Kim sta se konec junija dogovorila o ustanovitvi delovnih skupin za razorožitev Korejskega polotoka, vendar do pogovorov na delovni ravni še ni prišlo.