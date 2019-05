V incidentu je bilo več ljudi poškodovanih. Foto: Reuters

Stepli so se opozicijski demokrati in vladi naklonjeni poslanci. Strani sta zaradi nestrinjanja v stališčih ustanovili dva enaka odbora, ki bi morala v zvezi z zakonom o izročitvi danes zasedati ob istem času v istem prostoru.

Poslanci so si pred novinarji skočili v lase, po pretepu pa drug drugemu očitali "nasilno" obnašanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poškodovani so bili najmanj štirje poslanci. Eden je obležal na tleh in so ga morali na nosilih odnesti iz sobe, je poročala televizija RTHK. Drugemu poslancu so morali obvezati roko, medtem ko je tretji tožil zaradi omotice po tistem, ko je dobil udarec v glavo.

Sporno izročanje Kitajski

Politično ozračje v Hongkongu je močno naelektreno zaradi predlaganega zakona o izročitvi osumljencev celinski Kitajski. Konec aprila se je več deset tisoč ljudi odpravilo na ulice Hongkonga v znamenje protesta proti načrtom vlade glede nove zakonodaje.

V skladu z novo zakonodajo bi bilo mogoče izročanje osumljencev v posamičnih primerih. Vlada je napovedala, da ne bodo izročali v primerih, v katerih je zagrožena manj kot triletna zaporna kazen, a protestniki in kritiki menijo, da bi lahko Peking izkoristil pravne luknje in dosegel izročitve političnih nasprotnikov.