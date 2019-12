Foto: Reuters

Še nekaj trenutkov pred izbruhom je znotraj in okoli kraterja hodilo več deset domačih in tujih turistov. Novozelandska policija je sporočila, da so do zdaj rešili 23 ljudi in opozorili, da bi se lahko število smrtnih žrtev povečalo. Za približno 27 ljudi se namreč ne ve, kaj se je zgodilo z njimi, saj so razmere na otoku prenevarne za reševanje.

Kot poroča Guardian, so bili med turisti na otoku tudi turisti z ladje za križarjenje Ovation of the Seas, in sicer naj bi jih bilo med 30 in 38.

White Island, znan tudi pod imenom Whakaari, leži blizu severnega otoka in je eden najbolj aktivnih vulkanov na Novi Zelandiji. Kljub temu je otok zelo priljubljena turistična točka, nad njim izvajajo tudi panoramske polete. Današnji izbruh vulkana je bil po oceni strokovnjakov 4. stopnje na petstopenjski lestvici.

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je v prvem nagovoru javnosti dejala, da je bilo na otoku oz. blizu njega 100 ljudi, pozneje se je število prepolovilo. "Vem, da so svojci zaskrbljeni, toda lahko zagotovim, da policija dela vse, kar je v njihovi moči."

Reševanje trenutno ni mogoče

Namestnik policijskega komisarja John Tims je potrdil, da je ena oseba umrla, hkrati pa je dal vedeti, da se bo število žrtev najverjetneje še povečalo. "Na podlagi informacij, ki jih imamo, se bo število zvečalo. Prizadevamo si potrditi številke, o katerih smo bili obveščeni. V tem trenutku je za policiste in reševalne ekipe prenevarno, da bi šli na otok. Ves čas preverjamo razmere." Kot je še dejal, je otok prekrit s pepelom in vulkanskim materialom.

Na otok je bilo poslanih sedem helikopterjev.

Oblasti so izdale opozorilo pred izbruhom, opozarjajo, da je vulkanski pepel lahko nevaren za zdravje. V mestu Whakatane, ki je najbližje otoku, so zaprte ceste, tamkajšnjo bolnišnico pa so organizirali kot urgenco. "Posledice vulkanskega izbruha se lahko čutijo več kilometrov proč od vulkana," je opozorila novozelandska policija.