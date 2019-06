Kasim-Žomart Tokaev je po odstopu Nazarbajeva opravljal vlogo začasnega predsednika. Foto: EPA

Skoraj 12 milijonov kazahstanskih volivcev je prvič v treh desetletjih volilo novega predsednika države. Za najvišji položaj v državi se je potegovalo sedem kandidatov, med njimi prvič tudi ženska, za Televizijo Slovenija poroča Vlasta Jeseničnik.

Na ulicah se je med volitvami zbralo več tisoč protestnikov, ki trdijo, da so volitve nepoštene. Policija naj bi aretirala več sto ljudi, med njimi tudi več novinarjev.

Protestniki in policija. Foto: EPA

Na protestih so po uradnih podatkih kazahstanskega notranjega ministrstva aretirali okoli 100 ljudi. Francoska tiskovna agencija AFP medtem poroča, da naj bi aretirali več sto ljudi. Aretirali in tudi že izpustili so dva novinarja AFP-ja, novinarja Radia Free Europe in predstavnike norveške nevladne organizacije Helsinški odbor.

K protestom je pozvalo prepovedano opozicijsko gibanje Demokratična izbira Kazahstana, ki trdi, da prenos oblasti ni svoboden in pravičen. Več tisoč ljudi se je po navedbah organizatorjev zbralo na glavnem trgu največjega kazahstanskega mesta Almaty.

Množični protesti potekajo tudi v prestolnici Nursultan. Po navedbah AFP-ja gre za najbolj množične proteste v tej srednjeazijski državi po treh letih.

Do 18. ure je volilo dobrih 70 odstotkov volilnih upravičencev. Foto: EPA

Nazarbajev nepričakovano odstopil

V Kazahstanu sicer volijo novega predsednika države, ker je marca nepričakovano odstopil prvi in dolgoletni predsednik Nursultan Nazarbajev, po katerem so po odstopu poimenovali prestolnico države. Poznavalci menijo, da volitve ne bodo prinesle bistvenih sprememb. Srednjeazijska država z 18 milijoni prebivalcev, bogata z nafto, bo ohranila avtoritarno usmeritev in tesne vezi z Rusijo.

Pomisleki o pravičnosti volitev

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je v Kazahstan poslala več kot 300 opazovalcev volitev. Človekoljubna organizacija Human Rights Watch je sporočila, da je demokratični prenos moči v Kazahstanu iluzija, poroča BBC.

Volišča so se odprla ob 7. uri po krajevnem času (3. po srednjeevropskem), glasove pa bodo lahko oddali do 20. ure po krajevnem oziroma 16. po srednjeevropskem času. Do 18. ure po krajevnem času se je volitev udeležilo 72,9 odstotka od 11,8 milijona volilnih upravičencev, navaja ruska tiskovna agencija Tass.