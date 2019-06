Ob predsedniških volitvah, kjer ni bilo dvoma, da bo zmagal izbranec Nazarbajeva, so Kazahstan prestresli največji protesti od osamosvojitve leta 1991. Foto: AP

Na volitvah je sicer z 71 odstotki glasov zmagal začasni predsednik Kasim-Žomart Tokajev, izbranec dotedanjega in prvega predsednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva.

V nedeljo so med volitvami in po zmagi Tokajeva potekali eni največjih protestov v Kazahstanu v zadnjih letih. Policija je takrat aretirala okoli 500 protestnikov v največjem mestu državi Almati in prestolnici Nursultan. Med policijskimi racijami sta bila pridržana tudi novinarja AFP, ki so ju pozneje izpustili.

Protesti so sledili tudi v ponedeljek, ko je policija aretirala še nekaj sto ljudi. Protestniki so pozivali k razveljavitvi izidov volitev.

Opazovalci volitev iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so bili kritični do odziva oblasti na proteste. Pojasnili so, da je volitve očrnilo očitno kršenje temeljnih svoboščin, saj so protestnike nasilno pregnali.

Volitve so po njihovih navedbah zaznamovale tudi resne postopkovne napake v štetju glasov, zaradi česar ne morejo zagotoviti, da je bilo štetje izvedeno v skladu z obvezami v okviru Ovseja.

Formalna aretacija pomeni nekaj dni zapora

Kazaške oblasti so same potrdile, da je bilo formalno aretiranih 670 ljudi, kar po zakonih pomeni zaporna kazen od nekaj dni do nekaj tednov. Ob tem so bile sprva 115 pridržanim izrečene denarne kazni, po plačilu katerih so bili izpuščeni. 172 protestnikov, zlasti mladoletnih, jo je odneslo zgolj z uradnim opominom.

Večina uradno zaprtih bo izpuščena v četrtek, daljše kazni od treh dni je dobila 218 protestnikov, so sporočili vestni pravosodni uradniki v glavnem mestu Nursultan.

Tokajev po zmagi pozval k dialogu

78-letni Nazarbajev je bil zadnji generalni sekretar komunistične partije Kazahstana in je tako formalno vodil z nafto bogato državo kar 30 let. Očetu sodobnega, a vse bolj avtokratskega Kazahstana, je v zadnjih letih močno opešalo zdravje, zaradi česar so dejanske odločitve že zdaj morali sprejemati njegovi najožji pomočniki, med katerimi si je prvo mesto izboril Tokajev.

66-letni karierni diplomat je bil širši javnosti skoraj neznan. Ob pričakovani gladki zmagi z veliko prednostjo, čemur so na protestih tudi najbolj oporekali, je Tokajev pozval k nacionalnemu dialogu in se zavezal, da bo ustanovil posebni svet, ki bo odprt med drugim tudi mladim aktivistom, ki so sprožili volilne proteste.