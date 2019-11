Vojaki naj se glede čiščenja ulic ne bi posvetovali z mestnimi oblastmi. Foto: Reuters

Mestne oblasti so sporočile, da se je vojska za ta korak odločila na lastno pest in da se z njimi ni posvetovala, a so njeno akcijo načeloma podprle kot akcijo v korist prebivalstva in lokalne skupnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska vojska je potrdila, da so njeni vojaki zapustili vojašnico v Hongkongu, da bi očistili cesto do nje, pri tem pa so, kot so poudarili, "prejeli aplavz tamkajšnjih prebivalcev".

Zadnjič so kitajski vojaki vojašnico v Hongkongu zapustili leta 2018, da so pomagali pri čiščenju posledic divjanja tajfuna.

Kitajska vojska je v Hongkongu omejena pri gibanju, a tokrat je več vojakov v delovnih oblekah in trenirkah zapustilo vojašnico in očistilo dostop. Na hitro so odstranili opeke in druge ostanke precej nasilnih protestov.

Mediji na Kitajskem so sicer med protesti vseskozi opozarjali, da bi vojska lahko zapustila vojašnico in ukrepala v tem mestu s posebno upravo, ki ga protesti pretresajo že skoraj pol leta.

V mestu je sicer danes mirno in brez protestov. Je pa na ulicah ogromno ostankov materiala, ki so ga uporabljali protestniki, od opek in granitnih kock do razbitih steklenic, ki so jih uporabljali kot zažigalne bombe v boju proti policiji, še poroča AFP.