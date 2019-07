Reševalci so 12 poškodovanih prepeljali v bolnišnico. Foto: Reuters

Letalo je padlo na zgradbo v stanovanjskem naselju Bahia Town, ki se je popolnoma porušila, pri tem pa je izbruhnil tudi požar. Vojska in reševalci so 12 poškodovanih prepeljali v bolnišnico.

Eden izmed očividcev je po poročanju BBC-ja povedal, da je letalo pred strmoglavljenjem gorelo. "Zbudil me je zvok močne eksplozije. Ljudje so kričali. Želeli smo pomagati, a so bili plameni previsoki in ogenj premočen," je povedal prebivalec Mahamad Sadik.

Ravalpindi je z dobrima dvema milijonoma prebivalcev četrto največje mesto v Pakistanu. Drži se pakistanske prestolnice Islamabad, mesti pa sta močno gospodarsko povezani. V Ravalpindiju je tudi sedež pakistanske vojske.