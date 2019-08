Na proteste prihajajo tudi družine z otroki. Foto: Reuters

Množica je metala opeke in kamne, policija pa jih je skušala razgnati tako, da je uporabila gumijevke, slepe naboje in solzivec. Ranjenih je bilo več ljudi, poroča BBC.

Na ulicah Hongkonga vztraja na tisoče protestnikov kljub hudi vlagi in vročini ter dejstvu, da so oblasti protestne pohode po nekaterih delih mesta prepovedale. Večinoma se zbirajo v parku Victoria, pogosto tudi blokirajo križišča po vsem mestu. Tri dni so vztrajali tudi na letališču in svoje zahteve predstavljali potnikom, ki so prihajali v Hongkong.

Protestniki so v zadnjih dneh uporabili novo strategijo, s katero se želijo kolikor je le mogoče izogniti neposrednim spopadom s policijo. "Naš cilj je nič ranjenih, nič krvi in nič aretacij," je dejal 17-letni protestnik. Medtem ko so tako v preteklosti vztrajali na istem mestu dalj časa, se zdaj njihove lokacije hitro menjavajo.

Proti izročanju osumljencev Kitajski

Demonstracije v Hongkongu so se začele pred več kot dvema mesecema kot nasprotovanje predlogu zakonodaje, ki bi omogočila izročanje osumljencev Kitajski. Razširile so se v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo. Na ulicah je tako videti plakate z napisi "Vrnite nam Hongkong" in "Umaknite škodljiv zakon".

Kitajska voditeljica Carrie Lam zahteve protestnikov zavrača.

Kitajska je ob tem v soboto pozvala Veliko Britanijo, katere kolonija je bil nekdaj Hongkong, naj se ne vmešava v proteste. V petek je namreč britanski zunanji minister Dominic Raab poklical Lamovo in izpostavil potrebo po "neodvisni preiskavi" nedavnih dogodkov. "Kitajska zahteva, da se britanska stran nemudoma odreče vsem dejanjem, ki se vmešavajo v zadeve Hongkonga in kitajske notranje zadeve," je izjavila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva.