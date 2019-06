Del smeti, ki so jih z Everesta prepeljali v Katmandu. Foto: Reuters

Kot poroča Al Džazira, so razmere na Everestu sramota za Nepal, ki precej sredstev pridobiva na račun odprav na goro.



Čistilna ekipa 20 plezalcev Šerp je aprila in maja nabrala pet ton smeti v različnih taborih nad baznim taborom, še šest pa v različnih predelih nižje, je dejal generalni direktor Oddelka za turizem Dandu Raj Ghimire. Dela smeti zaradi slabega vremena sicer niso mogli odnesti z gore.



V okviru čistilne kampanje so del smeti odnesli v Katmandu, kjer so ga predali v reciklažo. Oblasti so sporočile, da je bila akcija uspešna, a da bo potrebno zbrati še več smeti. Del jih pokriva sneg, tako da so vidna le, ko temperature narastejo.



Oblasti tudi ne morejo natančno oceniti, koliko smeti je na gori. Večina jih je bila v taborih 2 in 3, kjer si lahko plezalci odpočijejo na poti od baznega tabora do vrha.



Topljenje snega razkrilo tudi trupla



Štiri trupla, ki so jih prav tako odnesli, so postala vidna zaradi topljenja snega. Naprej so jih odnesli do baznega tabora, nato pa s helikopterjem do bolnišnice v Katmanduju, kjer jih bodo identificirali, je dejal Ghimire.



Včasih plezalci, ki se mučijo med sestopom z gore, ne zmorejo odnesti še trupel kolegov, ki so na poti umrli. Maja je na nepalski strani Everesta umrlo devet plezalcev, še dva pa sta umrla na tibetanski strani. Letošnja sezona je bila tako najsmrtonosnejša po letu 2015.



Plezalci opozarjajo tudi na gneče in zastoje na nepalski strani tik pod vrhom na t. i. območju smrti. Tam je namreč zaradi višine pomanjkanje kisika lahko smrtonosno. Do smrti sicer prihaja zaradi več dejavnikov, pravijo plezalci in vodiči.



Od prve odvojitve vrha Mount Everesta leta 1953 je na gori umrlo več kot 300 plezalcev. Ni jasno, koliko trupel je še na gori.