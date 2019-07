Bivalne površine v betonski cevi je za 9,29 kvadratnega metra. Foto: EPA

Hongkonški arhitekturni biro James Law Cybertecture je izdelal prototipe bivalnih enot v betonskih ceveh za vodovod bivalne površine 9,29 kvadratnega metra, ki imajo prostor za bivanje, kuhanje in osebno nego. Ideja cevastih struktur, imenovanih OPod Tube, je predvsem v tem, da se jih lahko položi drugo na drugo in s tem umesti tudi na manjše površine, med recimo dve visoki zgradbi.

Stranski odprtini cevi so zasteklili in imajo funkcijo okna in vhodnih vrat, v sam prostor pa vnašajo tudi dnevno svetlobo. Uporabniki lahko vhodna vrata odpirajo z aplikacijo na pametnem telefonu, poroča portal za arhitekturo in oblikovanje Dezeen, ki projekt rešitve miniaturnih domov vodi v sodelovanju z MINI Livingom.

Začasna rešitev za leto ali dve

Direktor biroja James Law meni, da bi z novo zasnovo bivanja lahko rešili pomanjkanje bivalnih enot v velikih mestih, kot je Hongkong, ki se ob naraščajočem številu prebivalstva spopada z resnim vprašanjem pomanjkanja nepremičnin, ob čemer so cene stanovanj poletele v nebo, mesto pa je prostorsko omejeno.

Law poudarja, da so tovrstni mikrodomovi v vodovodnih ceveh zgolj začasna, in ne trajnostna rešitev. Uporabniki, predvsem mlajši, ki nimajo kupne moči, bi lahko v njej "srečno" živeli med enim in dvema letoma. Zaradi same uporabe materiala pa je "gradnja" oziroma postavitev takšnih enot finančno ugodna.

'Ugodna' najemnina 300 evrov

Cena izdelave ene enote je 12.000 evrov, najemnina pa bi bila manj kot 330 evrov – cena najema enosobnega stanovanja v Hongkongu je sicer 1.600 evrov.

Za nekaj več udobnosti v tej 20 ton težki enoti so notranjost betonske cevi pobarvali na belo, tla pa obložili z lesenimi deskami, s čimer so olajšali hojo v cevi ovalne oblike. Pohištvo je popolnoma prilagodljivo in zložljivo, tako se klop za sedenje raztegne v posteljo, pri čemer ima oblazinjena pena funkcijo vzmetnice. V cevi je prostor tudi za manjši hladilnik, mikrovalovno pečico, obešalnik za oblačila in potovalno torbo.

Za osebno nego sta vgrajeni tudi prha in WC-školjka, pri čemer so tla pokrita z letvicami, skozi katere odteka voda. Foto: EPA

Prilagodljiva gradnja

Poleg tega, da se betonske enote lahko zlagajo druga na drugo, se jih lahko oblikuje tudi v polkrožni obliki konjske podkve, ki omogoča fleksibilnejši način 'gradnje' od heksagonalnih oblik bivalnih enot, ki jih je za bivanje v New Yorku zasnovala kreativna agencija Framlab.

Projekt arhitekturnega biroja James Law Cybertecture ni prvi, ki razmišlja v smeri optimizacije bivanja v velikih mestih. Leta 2014 je prav tako hongkonški biro Affect-T oblikoval predlog bivanjskih enot iz bambusa, ki bi se lahko namestile znotraj zapuščenih zgradb, biro NCA pa je oblikoval dom po načelu hišice na drevesu, s katero se lahko pridobi več prostora na 31 kvadratnih metrih.