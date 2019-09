Predsednik Gani (v sredini) med srečanjem z ameriškim odposlancem Khalilzadom. Foto: Reuters

Predsednikov tiskovni predstavnik Sedik Sediki je v ponedeljek dejal, da je Khalilzad Ganiju predstavil "ključne podrobnosti" osnutka. V nedeljo se je končal deveti krog pogajanj med ZDA in talibani v Katarju.

Pogajanja so osredotočena na umik tisoče ameriških vojakov iz Afganistana v zameno za zagotovila talibanov, da ne bodo dopustili, da bi se Afganistan izkoriščal kot izhodišče za napade na tujem, poroča Al Džazira.

Reuters pa medtem poroča, da je Gani ameriškemu odposlancu dejal, naj deli podrobnosti osnutka dogovora z vsemi afganistanskimi voditelji.

Khalilzad, v Afganistanu rojeni ameriški diplomat, se bo ta teden v Kabulu sešel z afganistanskimi voditelji z namenom doseganja soglasja pred podpisom sporazuma.

Afganistanska vlada v pogajanjih v Katarju ne sodeluje, saj jo talibani označujejo za ameriško "lutko", a sklenitvi dogovora med ZDA in talibani naj bi sledili tudi znotrajafganistanski pogovori, ki bodo vključevali vlado.

Talibani v več pokrajinah izvajajo napade na vladne sile (na fotografiji). Foto: Reuters

Blizu dogovora med hudimi spopadi

Khalilzad je konec tedna dejal, da so ZDA in talibani "na robu dogovora", čeprav potekajo na severu Afganistana spopadi med to skupino in vladnimi silami.

Talibani so v nedeljo napadli mesto Puli Humri, glavno mesto pokrajine Baglan, dan pred tem pa je na stotine njihovih borcev preplavilo dele Kunduza, strateško pomembnega glavnega mesta istoimenske pokrajine.

Afganistanski mediji so v ponedeljek poročali, da potekajo spopadi v pokrajinah Kunduz, Takar, Badaksan, Balk, Farah in Herat. Blokirani sta tudi avtocesti Kabul–Baglan in Baglan–Kunduz.

Spopadi naj bi kazali, da želijo talibani doseči dogovor s položaja moči v državi. Predstavnik skupine Suhail Šahin je dejal, da so "na robu končanja napada in mirne rešitve za Afganistan".

Ni sicer jasno, ali bi dogovor predvideval celosten umik 14.500 ameriških vojakov iz Afganistana ali koliko časa bi umik trajal. V državi je več kot 30.000 tujih vojakov, ki so večinoma del Natove misije za urjenje in podporo afganistanskim silam.

Francoska tiskovna agencija AFP medtem poroča, da osnutek po Khalilzadovih besedah predvideva pogojni umik ameriških sil iz petih oporišč v Afganistanu.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer pred kratkim dejal, da se ZDA kljub morebitnemu dogovoru s talibani ne bodo povsem umaknile iz Afganistana, kjer naj bi ostalo najmanj 8.600 ameriških vojakov, ki naj bi zagotavljali obveščevalne podatke.

Glede na podatke ZN-a so bili leta 2018 v državi ubiti 3.804 civilisti, med njimi več kot 900 otrok, 7.000 pa jih je bilo ranjenih. Lansko leto je bilo najsmrtonosnejše za civiliste v 18 let trajajoči vojni, ki se je začela z ameriškim napadom leta 2001.