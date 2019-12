Raziskovalec He Džjankuj na konferenci v Hongkongu, kjer je predstavil izsledke svoje raziskave. Foto: Reuters

Na za javnost zaprtem sojenju je za zdravnika He Džjankuja sodišče odločilo, da je kriv rekrutiranja parov, znotraj katerih je bil moški okužen z virusom HIV, ženska pa ne. He se je na sodišču branil, da so bili njegovi nameni dobri, po poročanju državnih medijev pa naj bi subjekte in zdravstvene ustanove vabil k raziskavi pod pretvezo.

He na sodišču sicer ni predložil nobenih dokazov ali podatkov, s katerimi bi lahko potrdil, da je postopek izvedel z gotovostjo, njegovi kolegi pa menijo, da bi bil pri tem lahko uspešen.

Sprememba genskega zapisa

Kot smo na MMC-ju že pisali, je profesor z Univerze za znanost in tehnologijo v Šendženu s tehnologijo CRISPR umetno oplojenima dojenčicama genetski zapis DNK-ja spremenil v toliko, da sta postali odporni proti okužbi z virusom HIV. To naj bi mu uspelo tako, da je onesposobil gen CCR5, ki proizvaja protein Cas9, prek katerega virus HIV napade celico.

Po poročanju New York Timesa so v ponedeljek kitajski mediji poročali, da je svoje delo izvedel tudi na tretjem dojenčku, ki mu je spremenil dedni zapis, kar je bil do zdaj prikrit podatek.

Znanstvenik identitete staršev in otrok ni razkril, povedal je le, da je oče HIV-pozitiven in da je raziskavo izvedel zato, da bi otrokoma prizanesel z diskriminacijo. Novico je strokovni javnosti razkril lani na konferenci v Hongkongu.

Foto: Delovanje sistema CRISPR je sestavljeno iz majhnega dela RNK-ja in proteina Cas9, ki DNK razreže na mestu, kamor ga usmeri kratka veriga RNK-ja. CRISPR torej deluje kot inteligentne škarje, ki se zapeljejo na določeno mesto v genomu in ga razrežejo, lahko tudi na več mestih hkrati. S pomočjo te metode lahko znanstveniki 'popravijo' oziroma nadomestijo manjkajoči ali poškodovani gen.

Oblikovanje otrok po meri?

Zdravnik Heju je sodišče naložilo tudi kazen 430.000 dolarjev (380.000 evrov). Na dve leti zapora sta bila obsojena še znanstvenika, ki sta z njim sodelovala; Zang Renli na dvoletno zaporno kazen, Čin Džindžou pa na leto in pol, je poročala kitajska agencija Šinhua.

Heja je sicer že po sami hongkonški konferenci najostreje obsodila mednarodna javnost znanstvenikov, med njimi tudi ZDA, ki prepovedujejo tovrstne prakse, v strahu, da bi jih lahko izrabili za "oblikovanje otrok", ki bi jim lahko določili vse, od barve oči do njihovega intelekta.