Bled gosti 14. strateški forum. Foto: MMC RTV SLO

Eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov, ki ga organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve in Center za evropsko prihodnost, bo danes in jutri gostil več sto udeležencev iz različnih panog in držav.

Udeležence bosta najprej nagovorila slovenski zunanji minister Miro Cerar in slovenski premier Marjan Šarec, kot uvodna govornica pa bo spregovorila predsedujoča 73. zasedanja Generalne skupščine ZN Maria Fernanda Espinosa Garces.

Prenos dogajanja Razprave boste lahko spremljali tudi v živo.

Sledil bo pogovor nemškega novinarja Alija Aslana z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid in slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem.

Osrednji panel prvega dne so poimenovali Multilateralizem na razpotju, na njem pa bodo sodelovali predsedujoča 73. zasedanja Generalne skupščine ZN Maria Fernanda Espinosa Garces, španski zunanji minister in verjetni prihodnji visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, vodja turške diplomacije Mevlüt Cavusoglu in slovenski zunanji minister Miro Cerar.

Na popoldanskem panelu o trajnostnem razvoju bo zbrane nagovoril znani ameriški profesor Jeffrey Sachs, direktor Centra za trajnostni razvoj, v pogovoru po nagovoru pa bodo sodelovali še prvi mož podjetja Illy Andrea Illy in Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar, zdaj sopredsedujoči Okoljskemu programu Združenih narodov (UNEP). Sklepni panel pred večernim sprejemom bo v ospredje postavil vlogo zabavne industrije v mednarodnih odnosih. V pogovoru bodo mnenja soočili slovenska igralca Katarina Čas in Sebastian Cavazza, Bill Elliott, profesor na sloviti ameriški univerzi Berklee, in profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Zlatko Šabič. Tema letošnje polnočne razprave bo prihodnost in vključenost spolov v njeno oblikovanje.

Torkov program je bolj razgiban, z več vzporednimi paneli. Med najbolj zanimivimi je nastop visoke komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet, v ospredju pa bodo tudi trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, klimatske spremembe, razvoj umetne inteligence, tradicionalno pa srečanje sklenil pogovor o razmerah na Zahodnem Balkanu.