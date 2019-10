Iraška televizija je napovedala, da bo v kratkem objavila posnetek operacije, v kateri je bil ubit Al Bagdadi. Foto: Reuters

Uradne potrditve novice še ni, prihajajo le namigi, da je bil Al Bagdadi, "najbolj iskan človek na svetu", ubit v nočni akciji v sirski vasi Briša v bližini meje s Turčijo. Akcije je vključevala helikopterje, bojna letala in boj na terenu.

Drugi viri poročajo, da se je Al Bagdadi razstrelil s samomorilskim jopičem, potem ko so njegovo skrivališče dosegle ameriške sile. Šlo je za skrivno operacijo, ki jo je odobril ameriški predsednik Donald Trump.



Bela hiša in Pentagon še molčita

Novica se je iz Sirije razširila tudi v Irak in Iran - v Teheranu so dejali, da so jih o operaciji obvestili sirski kolegi. Med ameriškimi mediji je o novici prvi poročal Newsweek, ki se sklicuje na vire iz ameriške vojske. Dodali so, da so operacijo izvedle ameriške posebne sile, potem ko so dobile dovolj zanesljivih obveščevalnih podatkov. Ameriško obrambno ministrstvo Al Bagdadijeve smrti še ni potrdilo, predstavnik Bele hiše pa je napovedal, da bo predsednik Trump v nedeljo "razkril pomembno novico". Predtem je Trump na Twitterju zapisal: "Pravkar se je zgodilo nekaj res velikega!"

Oktobra leta 2011 so Al Bagdadija ameriške oblasti razglasile za terorista in ponudila nagrado 10 milijonov dolarjev za vsako informacijo, ki bi vodila do njegovega prijetja ali smrti. O njegovi preteklosti ni veliko znanega, le to, da naj bi bil v času ameriškega vdora v Irak leta 2003 klerik v mošeji v mesti Samara severno od Bagdada. Nekateri domnevajo, da je bil že pod režimom Sadama Huseina džihadist.

Leta 2014 razglasil kalifat

47-letni Al Bagdadi, po narodnosti Iračan, čigar pravo ime je Ibrahim Awad Ibrahim Al Badri, naj bi se zadnja leta skrival nekje ob iraško-sirski meji. Na čelu Islamske države je bil od leta 2010. Sredi septembra je Islamska država objavila 30-minutni zvočni posnetek, na katerem naj bi govoril Al Bagdadi. V njem je dejal, da borci IS-ja dnevno izvajajo operacije in pozval somišljenike, naj skušajo osvoboditi ženske, ki so zaradi domnevnih vezi s skupino zaprte v Iraku in Siriji. Glas na posnetku je še zatrdil, da so bile ZDA s svojimi zavezniki v Iraku in Afganistanu poražene in pregnane vse do Malija in Nigra. Zadnji videoposnetek Al Bagdadija pa sega v leto 2014 - takrat je v Mosulu razglasil kalifat Islamske države.

Novice o domnevni smrti Al Bagdadija so se v medijih že večkrat pojavile, a se vedno izkazale za napačne

Na vrhuncu svoje moči je imela Islamska država nadzor nad milijoni prebivalstva in ozemljem, ki se je raztezalo od severa Sirije prek dolin rek Evfrat in Tigris pa vse do iraške prestolnice Bagdad. A njena moč in vpliv sta se od leta 2017, z izgubo mest Mosul in Raka, počasi zmanjšala, s tem pa je tudi Al Bagdadi postal ubežnik. A po svetu še vedno ostaja velika nevarnost terorističnih napadov posameznih skupin, ki so prisegle zvestobo IS-ju.