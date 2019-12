"Samo s takšnim upanjem, ki nam ga je dal sveti duh, nam bo uspelo spremeniti svet," je dejal nadškof Pierbattista Pizzaballa. Foto: EPA

V baziliki Jezusovega rojstva bo drevi potekala polnočnica, ki jo bo vodil najvišji predstavnik Katoliške cerkve na Bližnjem vzhodu, nadškof Pierbattista Pizzaballa.

Apostolski administrator latinskega patriarhata v Jeruzalemu je v Betlehem prispel popoldne in izrazil obžalovanje ob izgubljenih priložnostih ter pohvalil predvsem ljudi, ki se vsakodnevno zavzemajo za druge, poroča nemška tiskovna agencija DPA. "To so ljudje, ki v svojem srcu nosijo veliko upanja," je dejal. "Samo s takšnim upanjem, ki nam ga je dal sveti duh, nam bo uspelo spremeniti svet," je dodal.

Palestinski verniki medtem okoli cerkve že ves dan vodijo procesijo romarjev in turistov, ki čakajo, da bodo lahko ob božiču obiskali jamo znotraj bazilike, kjer se po izročilu rodil Jezus.

Palestinska skavtska glasbena skupina med procesijo v Betlehemu. Foto: Reuters

Veselje ob vrnitvi "dela Jezusovih jasli"

Prvo cerkev so na kraju, kjer se je po izročilu rodil Jezus, postavili v četrtem stoletju, v šestem stoletju pa so po požaru postavili novo. Letošnje praznovanje božiča v Betlehemu je še posebej slovesno, saj se je v Sveto deželo prejšnji mesec vrnil kos lesa, ki naj bi bil del Jezusovih jasli.

Ta leseni fragment so v Evropo poslali leta 640 kot darilo papežu Teodorju I., na stari celini pa je bil več kot 1.300 let. Kot je ob vrnitvi relikvije za francosko tiskovno agencijo AFP povedal kustos Svete dežele Francesco Patton, jo častijo, "ker opominja na skrivnosti inkarnacije, na dejstvo, da je Marija pred več kot 2000 leti rodila Božjega sina".

Vhod v jamo znotraj bazilike, kjer so stale jasli, v katereh se je po izročilu rodil Jezus. Foto: Reuters

Palestinci zadovoljni s turistično sezono na okupiranem ozemlju

Na letošnji polnočnici v Betlehemu na ozemlju Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira že od leta 1967, pričakujejo tudi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Betlehem stoji na palestinskem ozemlju, zelo blizu Jeruzalema, a mesti ločuje izraelski varnostni zid.

Palestinci so zadovoljni z letošnjim obiskom romarjev v Jezusovem rojstnem kraju. Palestinski minister za turizem Rula Maja je turistično sezono označil za dobro, saj je Betlehem obiskalo več kot 3,5 milijona turistov. Le malo obiskovalcev pa je bilo iz območja Gaze, drugega palestinskega ozemlja v Izraelu. Izraelske oblasti so udeležbo na nocojšnji polnočnici dovolile le okoli 200 od skupaj 900 prebivalcev Gaze, ki so za to zaprosili.

Izraelska policija spremlja konvoj nadškofa Pizzaballe pred vstopom v Betlehem. Foto: Reuters

Vatikansko baziliko okrasila slovenska florista

Prvi mož Katolišče cerkve Papež Frančišek bo na sveti večer daroval polnočnico v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Pri prazničnem okraševanju bazilike svetega Petra tudi letos sodelujeta slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič, zanju je to že sedmi božič med vatikanskimi vrtnarji, je za Radio Slovenija poročal dopisnik RTV Slovenija iz Italije Janko Petrovec. Kot je dodal, se Rim, ki se je zaradi nakupovalne mrzlice preteklih dni znašel v krčih prometnih zamaškov, počasi umirja. Skoraj polovica njegovih meščanov bo božič preživela zdoma: v krajih svojih prednikov na jugu in severu države ali na krajših počitnicah, v mestu pa so številni turisti in romarji.