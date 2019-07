Sirska državna agencija Sana je objavila domnevne posnetke zračnega napada izraelskih sil v Siriji. Foto: Reuters

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo v napadu z raketami v bližini Damaska in Homska mrtvih najmanj 15 ljudi, od tega šest civilistov in devet provladnih borcev.

Sirska državna televizija Al Ihbarija je poročala, da so bili v napadu "agresije sionistov" ubiti štirje civilisti, med njimi tudi dojenček. O močnih eksplozijah v glavnem mestu Sirije so poročali tudi dopisniki francoske agencije AFP.

Tarča napada iranska oporišča v Siriji

Tarča napada naj bi bila iranski raziskovalni center in vojaško letališče zahodno od Homsa, kjer so nastanjeni pripadniki šiitskega libanonskega gibanja Hezbolah in pripadniki iranske vojske. Iran je sicer glavni zaveznik Sirije.

Sirska vojska je sporočila, da je njihov zračni obrambni sistem preprečil napad, domnevno izveden iz libanonskega zračnega prostora.

Tarča napada naj bi bile predvsem centri izraelske vojske v Siriji. Foto: Reuters

Raketa padla tudi na območje Severnega Cipra

Ena od raket, ki jih je ob izraelskem napadu izstrelila sirska protiraketna obramba, je padla na območje Severnega Cipra, je sporočil zunanji minister severnega dela Cipra Kudret Özersay.

Glede na prve ugotovitve je raketa ruske izdelave, ki je del protiraketnega obrambnega sistema v Siriji, eksplodirala že v zraku, ostanki pa so padli na turški del Cipra. Označbe na najdenih ostankih so enake tistim, ki so jih našli na raketi sistema S-200, ki je lani padla na Turčijo.



Izrael: Iran in Hezbolah kot novo bojišče proti Izraelu

Tokrat se ni zgodilo prvič, da so izraelska vojna letala napadla vojaške cilje v Siriji, zadnji tak napad je bil na jugu države 12. junija.

Izrael je od začetka državljanske vojne v Siriji, ki se je sprevrgla v mednarodno bojišče, večkrat napadel vojaške sile, zveste sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu kot tudi iranski vojski in pripadnikom Hezbolaha, ki se bojujejo na strani Al Bašarja. Izrael trdi, da poskušajo omenjene sile Sirijo spremeniti v novo bojišče proti njihovi državi.