Pompeo bo v ponedeljek obiskal Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate. Foto: Reuters

"Ne iščem vojne," je Trump v nedeljo dejal v pogovoru za NBC. "Mislim, da se želijo pogajati. In mislim, da želijo skleniti dogovor," je dejal Trump. "Glejte, ne bodo imeli jedrskega orožja."

Iran je posvaril, da bi morebitna vojna vodila do "uničenja, kot ga še niso videli". A obenem je ponovil, da se je o iranskem jedrskem programu pripravljen pogajati brez predhodnih pogojev. Ameriški predsednik je v preteklosti že zatrdil, da se je o iranskem jedrskem programu pripravljen pogovarjati brez vnaprejšnjega postavljanja pogojev. Tokrat pa je to stališče ponovil prvič, odkar je Iran v četrtek sestrelil ameriško brezpilotno letalo.



Dodatna zaostritev sankcij?

ZDA bi sicer lahko že danes še dodatno zaostrile sankcije proti Iranu, kar bo zelo verjetno še zaostrilo spor med državama, ki sta se znašli že nevarno na robu spopada. Kot je dejal Pompeo, ki bo danes obiskal Savdsko Arabijo in Abu Dabi, potem pa v torek odhaja v Indijo, bodo "Irancem odrekli vse vire, ki jih potrebujejo za financiranje dejavnosti v regiji, in s tem zavarovali ameriške interese in ameriške državljane po vsem svetu". Ob tem je Pompeo dejal, da so se pripravljeni pogajati brez predpogojev. "Točno vedo, kako nas najdejo. In prepričan sem, da v trenutku, ko se bodo res pripravljeni pogovarjati, da bomo lahko začeli ta pogovor," je še dodal ameriški državni sekretar. Medtem je Rusija, kot navaja Reuters, sporočila, da so nove ameriške sankcije proti Iranu nezakonite. Ob tem je novinarski predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov zavrnil odgovor na vprašanje, kakšne ukrepe bo v zameno za ameriške sankcije sprejela Moskva.

Pompeo je Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate označil za "velika zaveznika v izzivu, ki ga predstavlja Iran". Pogovarjali se bomo o tem, kako zagotoviti, da bomo vsi strateško usklajeni in kako lahko vzpostavimo svetovno koalicijo proti Iranu, je še dejal ameriški državni sekretar.

Pompeo je v nedeljo zavrnil tudi zemljevid, ki ga je objavil iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif in ki naj bi prikazoval, da je Iran prejšnji teden ameriško brezpilotno letalo sestrelil v iranskem zračnem prostoru. "Videli ste ta otroški zemljevid, ki ga je predstavil minister Zarif in ki je v nasprotju z odličnostjo in profesionalizmom ameriških vojaških in obveščevalnih služb," je dejal Pompeo in dodal, da ravno omenjeni zemljevid kaže, da je brezpilotno letalo letelo v mednarodnem zračnem prostoru. Iran je obtožil širjenja dezinformacij.

"Zadnji incident je še ena kršitev mednarodnih pravil," je v odzivu na sestrelitev ameriškega brezpilotnika, ki je po trditvah Teherana kršil iranski zračni prostor, v nedeljo dejal iranski predsednik Hasan Rohani in dodal, da pričakujejo sorazmeren odziv mednarodne skupnosti.

Hasan Rohani pričakuje sorazmeren odziv mednarodne skupnosti na ameriško potezo. Foto: Reuters

Napetosti skušajo pomiriti tudi z diplomatskimi prizadevanji. Britanski minister za Bližnji vzhod in Severno Afriko Andrew Murrison je v nedeljo dejal, da je imel "odprte, neposredne in konstruktivne" pogovore z iranskimi vladnimi predstavniki. "Ponovil sem stališče Združenega kraljestva, da je Iran skoraj zagotovo odgovoren za nedavne napade na tankerje v Omanskem zalivu, in pozval h končanju takšnih dejavnosti." Po pogovorih z Murrisonom je Abas Arakči, namestnik iranskega zunanjega ministra po poročanju državne televizije dejal, da Iran vztraja pri odločitvi o zmanjšanju svojih obveznosti, ki izhajajo iz jedrskega sporazuma. "Evropskim podpisnicam sporazuma primanjkuje volje za ohranitev sporazuma. Naša odločitev, da zmanjšamo obveznosti sporazuma, je državna odločitev in je nepovratna, dokler ne bodo izpolnjene naše zahteve."

Ob tem je Iran znova posvaril pred tveganjem za vojaški spopad. "Če bo na območju izbruhnil spopad, potem nobena država ne bo mogla nadzorovati njegovega obsega in časa," besede generalmajorja Golamalija Rašida navaja Reuters, ki se sklicuje na poročanje novinarske agencije Fars. "Ameriška vlada mora ravnati odgovorno in se izogniti neprimernim potezam, da bi zaščitila življenja ameriških vojakov."

Iran zavrača trditve o kibernetskih napadih

Iranski minister za informacije in telekomunikacijsko tehnologijo je danes dejal, da ameriški kibernetski napad na iranske tarče ni bil uspešen. Ameriški mediji so namreč poročali, da so ZDA v četrtek izvedle kibernetski napad na iranske vojaške sisteme. "Poskušali so, toda niso bili uspešni napadi," je dejal Mohamad Džavad Azari Jahromi.