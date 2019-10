Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odločno vztraja pri izpolnitvi začrtanega cilja. Foto: EPA

Po besedah Erdogana Ankara ne bo prekinila ognja, dokler ne bo s svoje meje pregnala teroristov. "Pravijo nam, naj razglasimo prekinitev ognja. Tega ne bomo nikoli storili. Na nas pritiskajo, naj ustavimo operacijo. Napovedujejo sankcije, a mi imamo jasen cilj," je dejal v pogovoru s turškimi mediji na letalu iz Azerbajdžana. Erdogan se je neposredno odzval na torkov poziv ZDA k prekinitvi ognja in pogajanjem s Kurdi. Washington je hkrati zaradi ofenzive proti Kurdom v Siriji uvedel tudi sankcije proti Turčiji. V odzivu nanje je Erdogan povedal, da ga sankcije ne skrbijo, poroča BBC.

V četrtek srečanje Erdogana in Penca

V ponedeljek sta Erdogan in ameriški predsednik Donald Trump govorila po telefonu, po pogovoru pa se je Trump odločil, da podpiše uvedbo ukrepov proti Ankari, je sporočil podpredsednik ZDA Mike Pence. Trump je turškega predsednika pozval, naj nemudoma zaukaže prekinitev ognja, ustavi nasilje in s Kurdi sede za pogajalsko mizo. Pence je ob tem pristavil, da se bodo sankcije stopnjevale, če Turčija ne bo izpolnila ameriških pozivov. Ameriški podpredsednik se bo v četrtek v Turčiji sestal z Erdoganom. V delegaciji so tudi državni sekretar Mike Pompeo, svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien in James Jeffrey, ameriški odposlanec za Sirijo. Njihova naloga je, da Erdogana prepričajo v sklenitev premirja in pogajanja.

Medtem se je v torek sirska vojska po dogovoru s kurdskimi oblastmi, ki so ga sprejeli v nedeljo, začela nameščati na severu države. Cilj enot sirske vojske je obramba pred turško ofenzivo, ki jo je Ankara pred tednom dni začela proti kurdski milici YPG, ta tvori glavni del Sirske demokratične sile (SDF). Začetek turških napadov je sledil odločitvi Trumpa, da s sirsko-turške meje umakne ameriške vojake. Erdogan je na letalu iz Bakuja potrdil, da je sirska vojska prevzela nadzor v mestu Manbidž. Dodal je, da to ne pomeni "zelo negativnega" razvoja dogodkov za Turčijo, saj je "to njihovo ozemlje". Manbidž je sicer strateško zelo pomembno mesto na območju, kjer želi Ankara ustvariti t. i. varnostno območje Turška vojska se medtem zbira v bližini Manbidža.

Erdogan kmalu na obisk v Moskvo

V torek je Erdogan opravil telefonski pogovor s Putinom, ki ga je povabil na "delovni obisk" v Rusijo. Kot so sporočili iz Kremlja, je Erdogan vabilo sprejel. Dodali so še, da sta voditelja poudarila "potrebo po preprečevanju spopadov med enotami turške vojske in sirskih oboroženih sil". Putin pa je ob tem še izrazil zaskrbljenost glede teroristov, ki bi med turškim posredovanjem poskušali zbežati in oditi v sosednje države. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da ruske sile še naprej patruljirajo na obmejnih območjih vzdolž "kontaktne črte" med sirskimi in turškimi silami, dodali pa so, da Rusija ne bo dovolila, da bi prišlo do spopadov med sirsko in turško vojsko. Ob tem je Moskva poudarila, da ofenzive ne podpira.

Varnostni svet Združenih narodov bo v sredo za zaprtimi vrati znova razpravljal o turški ofenzivi v Siriji, potem ko zaradi nasprotovanja Rusije in Kitajske minuli teden ni sprejel resolucije s pozivom Turčiji h končanju ofenzive.