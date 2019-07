Iranski predsednik Hasan Rohani je dejal, da podpisnice jedrskega sporazuma niso izpolnile svojega dogovora. Foto: EPA

Iran je 8. maja letos razkril stopenjski načrt, v skladu s katerim se namerava tudi sam umakniti iz delov sporazuma, potem ko so to lani storile ZDA in znova uvedle sankcije, pri čemer ne bodo več omejevali rezerv težke vode in obogatenega urana. Danes se sicer izteče ultimat, ki ga je petim preostalim podpisnicam jedrskega sporazuma dal Iran glede bogatenja urana.

Namestnik iranskega zunanjega ministra Abas Arakči je sporočil, da si Iran želi ostati podpisnik dogovora, kljub temu pa bodo v nekaj urah začeli bogatiti uran nad 3,67 odstotka, saj ga potrebujejo kot gorivo za jedrsko elektrarno Bušer.

Arakči je dejal, da bo Iran zmanjševal svojo zavezo v sporazumu iz leta 2015 vsakih 60 dni, če v tem času ne bodo njegove podpisnice Kitajska, Francija, Nemčija, Rusija in Združeno kraljestvo izpolnile svoje zaveze o umiku ameriških sankcij, predvsem na naftnem in bančnem področju.

Iranske oblasti so pred tem grozile, da bodo bogatile uran nad petimi odstotki v miroljubne dejavnosti, za izdelavo jedrskega orožja je sicer potrebna bogatitev urana nad 90 odstotkov in več, poroča BBC.

Pogovor Rohanija in Macrona

Preobrat sledi dan po tem, ko sta se iranski predsednik Hasan Rohani in francoski predsednik Emmanuel Macron pogovarjala po telefonu in je ta izrazil "močno zaskrbljenost", kaj bi se zgodilo ob morebtini opustitvi sporazuma. Rohani je peterico znova pozval, naj nekaj stori, preden bo prepozno.

Izredna seja sveta guvernerjev

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je v ponedeljek potrdila, da je Iran v okviru prve faze odstopa od nekaterih določil jedrskega sporazuma prvič presegel dogovorjeno zgornjo mejo 300 kilogramov zalog do 3,67 odstotka obogatenega urana.

Po mnenju opazovalcev bi dodatno neomejeno bogatenje urana dejansko pomenilo konec jedrskega sporazuma. IAEA je za sredo na prošnjo ZDA že sklical izredno zasedanje Sveta guvernerjev glede Irana.