Predsednik Irana Hasan Rohani bo v pismu predstavil podrobnosti odločitve Teherana. Foto: Reuters

Rohani bo pismo s podrobnostmi načrta zmanjševanja obvez naslovil na predsednike in premierje omenjenih petih držav, prav tako pa na njihove zunanje ministre in veleposlanike. V pismu bo, kot je poročala iranska tiskovna agencija Irna, zapisal, da je Iran pri izvajanju sporazuma pokazal zelo veliko potrpljenja, a ker nasprotna stran ni spoštovala svojih obvez, namerava postopoma zmanjšati svoje. Tako naj bi oživil nekatere dejavnosti, ki so bile v okviru sporazuma ustavljene.

Kot so še dodali, naj bi s prvo stopnjo zmanjšanja začel že ta teden, naslednja pa naj bi sledila v naslednjih dveh mesecih. Po besedah zunanjega ministra Irana Mohamada Džavada Zarifa so v Teheranu takšno odločitev sprejeli zaradi vse hujših ameriških pritiskov na Iran in nezmožnost ostalih držav, da se zoperstavijo pritiskom ZDA. Poudaril je, da Iran iz sporazuma ne bo izstopil.

Mednarodni jedrski sporazum je bil sklenjen julija 2015. Iran je z njim pristal na omejitve svojega jedrskega programa in na strog nadzor, s čimer naj bi mu preprečili uporabo urana ali plutonija za razvoj jedrskega orožja. V skladu z dogovorom, ki so ga z Iranom sklenile ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija, Rusija in Kitajska, je mednarodna skupnost ukinila gospodarske sankcije proti Iranu.

ZDA pred enim letom izstopile iz sporazuma

Po navedbah Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je Iran od januarja 2016 spoštoval sporazum in ni kršil nobenih določil sporazuma. ZDA so kljub temu maja lani enostransko izstopile iz sporazuma. Administracija predsednika Donalda Trumpa je sporazum označila za slabega in je obnovila sankcije oziroma jih je celo razširila. Obenem je pozvala države, naj ne kupujejo iranske nafte, sicer bo sankcije uvedla tudi zanje. Naftna industrija je glavni vir dohodka za Iran. Obenem je Washington za teroristično organizacijo razglasil iransko revolucionarno gardo.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo med srečanjem z iraškim predsednikom Barhamom Salehom. Foto: Reuters

Napetosti so se začele torej povečevati leto po ameriškem izstopu iz dogovora. Teheran je dogovor še naprej spoštoval, a evropske države, podpisnice dogovora, ki so zaveznice Washingtona, a so umiku ZDA močno nasprotovale, kljub poskusom niso našle načina, kako bi ublažile gospodarski učinek ameriške poteze in tako zagotovile, da bi se Iran do popolnosti držal dogovora.

Če se bo Iran odpovedal obveznostim sporazuma, bi se lahko sankcije obnovile, pravijo francoski viri. Odvisno je, kakšni bodo koraki. Viri dodajajo, da je Francija sicer sporočila Teheranu, da je pripravljena še naprej izvajati sporazum in da želi, da se ga še naprej drži tudi Iran.

Pompeo nenapovedano obiskal Irak

Medtem je ameriški državni sekretar Mike Pompeo odpovedal pot v Berlin in nenapovedano obiskal Irak, kjer je zatrdil, da ZDA ne želijo, da bi se kdo vmešaval v Irak kot suvereno in neodvisno državo, poroča BBC. "Vsi ste videli, da Irak povečuje svojo dejavnost. Hotel sem priti v Bagdad in sporočiti vodstvu države, da smo pripravljeni še naprej zagotavljati suverenost in neodvisnost Iraka," je dejal Pompeo.

Med obiskom pri iranski sosedi, kjer se je srečal z iraškim predsednikom Barhamom Salehom in premierjem Adelom Abdulom Mahdijem, je dodal: "Morali bomo počakati in videti, kaj bo Iran dejansko storil. Vsaka država bo morala sama oceniti, koliko se bo povečalo tveganje zaradi njegove odločitve." Hkrati je pozval Iračane, naj zaščitijo ameriške čete v svoji državi.