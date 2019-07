Prizor s posnetka zasega, ki ga je objavila iranska tiskovna agencija. Foto: EPA

Zunanji minister Jeremy Hunt je zatrdil, da je bil tanker v petek zajet v vodah Omana in nato prisiljen vpluti v vode Irana, kar je "v jasnem nasprotju z mednarodnim pravom", navaja BBC.

Združeno kraljestvo je zaseg tankerja Stena Impero označilo za sovražno dejanje in zagrozilo s povračilnimi ukrepi. Tudi Oman je Iran pozval, naj vrne zaseženi tanker.

Iranske pomorske oblasti v Hormuški ožini trdijo, da so britanski tanker zasegli zaradi "kršenja pomorske varnosti". Iranski mediji so navajali, da je tanker predtem trčil z ribiško ladjo in da se ni odzval na njene klice na pomoč.

"Vlada Združenega kraljestva bi morala zajeziti tiste domače politične sile, ki želijo stopnjevati obstoječe napetosti med Iranom in Združenim kraljestvom, ki sega prek vprašanja ladij. To je precej nevarno in nespametno v občutljivem času na tem območju" je tvitnil veleposlanik Irana v Londonu Hamid Baeidinejad.

Posnetek radijske komunikacije

BBC je objavil radijski posnetek komunikacije, v katerem iransko plovilo tik pred zasegom tankerju Stena Impero naroči, naj spremeni smer: "Če boste ubogali, boste varni."

Nato britanski vojaški ladjo HMS Montrose sporočijo, da želijo tanker zaradi varnostnih razlogov preiskati. Fregata je bila po poročanju BBC-ja v času dogajanja predaleč, da bi lahko zaseg ustavila.

Iranska tiskovna agencija Fars je že predtem objavila video, na katerem pripadniki iranske revolucionarne garde s helikopterjem in gliserji zasežejo tanker in ga pospremijo do iranskega pristanišča Bandar Abbas.

"Vseh 23 članov posadke je varnih in v dobrem zdravstvenem stanju," je danes za iransko televizijo povedal vodja pomorskih oblasti v Hormozganu Alahmorad Afifipour.

Člani posadke so Indijci, Rusi, Latvijci in Filipinci. Indija je Iran že pozvala, naj izpusti njenih 18 državljanov na ladji.

Zajeti iranski tanker še zmeraj pri Gibraltarju

Iranski tanker Grace 1 ostaja pri Gibraltarju. Foto: Reuters

Do zajetja tankerja Stena Impero prihaja dva tedna po zajetju iranskega tankerja Grace 1 pri Gibraltarju, v katerem so sodelovale tudi britanske sile. Gibraltarske oblasti trdijo, da so tanker ustavili zaradi prevažanja nafte v Sirijo v rafinerijo Banjas, ki je last podjetja pod sankcijami Evropske unije.

Vrhovno sodišče je podaljšalo zaseg tankerja in prihodnjo obravnavo razpisalo za 15. avgust. Posadko so po plačilu varščine izpustili brez obtožb.

Iran je zaseg svojega tankerja takrat označil za piratstvo in zagrozil s povračilnim zasegom britanskega tankerja.

"Revolucionarna garda je odgovorila na britansko ugrabitev iranskega tankerja," je predsednik iranskega parlamenta Ali Laridžani zdaj povedal na parlamentarni seji, ki jo je prenašal iranski državni radio.