Iranski zunanji minister Džavad Zarif. Foto: Reuters

Zunanji minister Zarif je v današnjem govoru spomnil na ameriško uporabo jedrskega orožja in komentiral trditev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je tik pred zdajci preklical napad na Iran zaradi 150 smrtnih žrtev, ki naj bi jih napad zahteval.

"Vas je res skrbelo za 150 ljudi? Koliko ljudi ste že ubili z jedrskim orožjem? Koliko generacij ste izbrisali s tem orožjem?" je vprašal Zarif in dodal, da si Iran "zaradi svojih verskih nazorov ne bo nikoli prizadeval za jedrsko orožje".

Iran je že v preteklosti trdil, da nameravajo jedrsko energijo uporabljati le za civilne namene.

Iran namerava jedrski sporazum prenehati spoštovati 7. julija

Iranski predsednik Hasan Rohani je sicer na začetku maja sporočil, da Iran zaradi enostranskega izstopa ZDA iz jedrskega dogovora ne bo več spoštoval omejitev glede zalog obogatenega urana in težke vode, vendar to po poročanju Guardiana ne pomeni, da je država na poti gradnje orožja.

Visoki predstavnik iranske vojske Ali Šamkani je po navedbah iranske tiskovne agencije Fars danes sporočil, da bo 7. julija Iran začel "odločno izvajati" drugo fazo načrta za zmanjšanje zavez iz sporazuma, saj so "naveličani nespoštljivosti evropskih držav", ki izvajajo "okrepljen pritisk", da bi Iran prisilile k spoštovanju jedrskega dogovora.

Veleposlaniki Francije, Nemčije in Velike Britanije so po zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov podali svojo posebno skupno izjavo, v kateri so izrazili podporo mednarodnemu jedrskemu sporazumu velikih sil z Iranom iz leta 2015.

Ob tem je Šamkani posvaril, da bo iranski odgovor na politične poskuse za omejitev absolutnih pravic iranskega ljudstva podoben odgovoru na kršitev iranskega zračnega prostora ameriškega brezpilotnega letalnika.

Sporazum omejuje bogatenje urana

Glede na sporazum lahko Teheran obogati uran do 3,67 odstotka. Za delovanje običajnih jedrskih elektrarn se večinoma uporablja od tri do pet odstotkov obogatenega urana.

Za jedrsko orožje je potreben več kot 85-odstotno obogateni uran.

Prva jedrska bomba z obogatenim uranom, t. i. Deček (Little Boy), ki so ga ZDA leta 1945 odvrgle na Hirošimo, je vseboval 80-odstotno obogateni uran.

Srečanje podpisnic 28. maja

Preostale podpisnice iranskega jedrskega sporazuma ‒ Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Kitajska in Rusija ‒ se bodo z iransko delegacijo sestale 28. maja na Dunaju.