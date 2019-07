Na tankerju Stena Bulk je 23 članov posadke, med drugim državljani Indije, Rusije, Filipinov in Latvije. Foto: Reuters

Britanska vlada je sporočila, da je močno zaskrbljena zaradi nesprejemljivega zajetja njihovega tankerja. Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je po zajetju dejal, da je Iran na nevarni poti, in posvaril pred resnimi posledicami.

"Petkove akcije v Zalivu kažejo skrb vzbujajoče znake, da Iran izbira nevarno pot nezakonitega in uničevalnega vedenja po gibraltarskem zakonitem zadrževanju nafte na poti v Sirijo," je tvitnil Hunt in dodal, da bo britanski odziv premišljen, a trd. "Poskušali bomo najti rešitev za Grace 1, vendar bomo ob tem zagotovili varnost svojih ladij."

Britanska mornarica je 4. julija pri Gibraltarju zajela iranski tanker Grace 1, ki je po gibraltarskih navedbah tihotapil nafto v Sirijo, ta pa je pod sankcijami Evropske unije.

Hunt je o položaju govoril z ameriškim zunanjim ministrom Mikom Pompeom, medtem ko mu iranskega zunanjega ministra Džavada Zarifa ni uspelo priklicati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zaradi incidenta se je na nujni seji sestal posebni odbor britanske vlade Cobr, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Vlada je britanskim ladjam svetovala, naj se nekaj časa izogibajo Hormuške ožine.

Iran: Tanker izklopil signal in kršil pravila

Ameriška vojska v Savdsko Arabijo Hormuška ožina je postala središče nesoglasij med Iranom in ZDA z zaveznicami. Ameriška vojska je na območje že namestila opazovalna letala. Savdska Arabija je ob tem v petek sporočilam da bo za krepitev regionalne varnosti gostila ameriške vojake. Država ameriških sil ni gostila vse od leta 2003, ko so se te umaknile po koncu vojne z Irakom.

Iranska revolucionarna garda je na zahtevo pristojnih pomorskih oblasti med plovbo skozi Hormuško ožino v petek zasegla tanker Stena Impero, češ da ta ni spoštoval mednarodnih pomorskih pravil.

Iranska tiskovna agencija Fars je poročala, da so tanker zajeli po nesreči z ribiško ladjo. "Po nesreči je v skladu z zakonodajo nujno preiskati vzroke nesreče," je dejal generalni direktor urada za pristanišča in pomorstvo pokrajine Hormozgan Alah Morad Afifipur.

Posadka ribiške ladje naj bi po nesreči skušala stopiti v stik z britanskim tankerjem, a se ta ni odzval na njene klice v sili.

Iranske oblasti tankerju tudi očitajo, da je izklopil signal GPS in zapeljal v ožino v južnem delu, kjer je predviden le izstop, s čimer naj bi tvegal trk z drugimi ladjami, nemška tiskovna agencija DPA povzema iransko tiskovno agencijo Tasnim. Prav tako naj bi tanker prevažal okolju nevarne snovi.

Drugi tanker MV Mesdar je Iranska revolucionarna garda izpustila. Foto: Reuters

Posadka ostaja na tankerju

Lastniki tankerja trdijo, da je ladja "v celoti spoštovala vsa pravila" navigacije in mednarodne plovbe ter je bila ob zajetju po pisanju BBC-ja v mednarodnih vodah.

Tanker naj bi obkrožili štiri manjše ladje in helikopter ter ga pospremili v iranske vode. 23 članov posadke, med njimi državljani Indije, Rusije, Latvije in Filipov, je nepoškodovanih. Do konca preiskave bodo ostali na tankerju, še navaja iranska agencija Fars.

Tanker MV Mesdar nadaljeval pot

Oboroženi iranski vojaki so se vkrcali tudi na tanker MV Mesdar, ki je v lasti britanskega podjetja Norbulk Shipping, a pluje pod liberijsko zastavo. Ladja je pozneje lahko nadaljevala svojo plovbo. Norbulk Shipping je sporočil, da z ladjo ponovno komunicirajo in da je posadka "na varnem in dobrega počutja".

Hormuška ožina je ena od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. Skozi njo potuje skoraj tretjina vse svetovne nafte.

Kaj je s tankerjem Riah?

Še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo s tankerjem Riah. Iran je v četrtek sporočil, da je zasegel tuj tanker, ki je "tihotapil nafto" v Zalivu, in 12 članov posadke. Iranski državni mediji so objavili posnetek iranskih varnostnih služb, ki na gliserjih krožijo okoli tankerja Riah. Ta pluje pod panamsko zastavo, sedež pa ima v Združenih arabskih emiratih.