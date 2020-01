V Teheranu so se zbrali tisoči na slovesnosti za Solejmanijem. Foto: EPA

Trump žuga tudi Bagdadu

Na poti s Floride v Washington je Trump novinarjem ponovil grožnje z napadi na iranske kulturne spomenike, s sankcijami pa je zagrozil tudi Iraku, če bo uresničil sklep parlamenta o umiku ameriških vojakov iz države. Kot je dejal, bo morala iraška vlada, če bo od ameriških vojakov res zahtevala, da zapustijo državo, plačati za tamkajšnjo "izredno drago" zračno bazo, ki je stala milijarde dolarjev. Če bo Bagdad zahteval odhod ameriških sil, "jim bomo uvedli takšne sankcije, kot ji še niso nikoli videli. V primerjavi s temi bodo sankcije proti Iranu videti mile."

V pogovoru z novinarji na letalu je ponovil, da stoji za svojimi besedami glede Irana. "Oni lahko ubijajo naše ljudi. Oni lahko mučijo in pohabljajo naše ljudi. Oni lahko nastavljajo bombe na cestah in razstreljujejo naše ljudi. Mi pa se ne smemo dotakniti njihovih kulturnih spomenikov? To ne gre tako," je dejal. Napad na kulturne spomenike sicer spada med vojne zločine.

V nedeljo sta sicer v vladno Zeleno cono v bližino ameriškega veleposlaništva v iraški prestolnici prileteli dve raketi tipa katjuša. Po navedbah ameriških virov so iranske raketne sile v "stanju najvišje pripravljenosti". Anonimni ameriški uradnik je za Reuters sporočil, da so zaznali najvišje stanje pripravljenosti raketnih sil v Iranu, vendar niso prepričani, ali gre za pripravljenost na obrambne ali napadalne namene.

Glavna žalna slovesnost za Solejmanijem

V Teheranu danes poteka glavna slovesnost v spomin na poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde, generala Kasema Solejmanija, ki je bil ubit v petek zjutraj v ameriškem letalskem napadu v Bagdadu. Slovesnost, ki jo bo vodil iranski vrhovni verski voditelj, ajatola Ali Hamenej, so z nedelje prestavili na danes zaradi velike množice ljudi, ki se je želela posloviti od njega. Sam pokop bo v torek v Solejmanijevem rojstnem kraju Kerman na jugovzhodu Irana.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je sicer v nedeljo nadaljeval kampanjo prepričevanja javnosti, da je bila petkova usmrtitev Solejmanija potrebna za preprečitev "takojšnje grožnje", čeprav ni razložil kakšne. Kot je poročal dopisnik RTV Slovenija iz ZDA Andrej Stopar, naj bi Pompeo Trumpa že več mesecev prepričeval o nujnosti uboja Solejmanija, a se Trump s tem ni strinjal. Zdaj naj bi ga o nujnosti takšnega ravnanja prepričali obveščevalni podatki. Torej podatki služb, o katerih ima predsednik sicer slabo mnenje in jim ne zaupa, je še poročal Stopar.

Ajatola Ali Hamenej vodi slovesnost za ubitim poveljnikom. Foto: Reuters

Evropska trojica poziva k umiritvi razmer

Iran je dva dni po ameriškem atentatu na generala Kasema Solejmanija v Bagdadu napovedal, da bo nadaljeval odmik od zavez jedrskega dogovora, ki ga je leta 2015 sklenil s šestimi državami. Nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson so Iran v nedeljo pozvali, naj kljub vsemu ohrani jedrski sporazum iz leta 2015. "Pozivamo Iran, naj umakne vse ukrepe, ki niso v skladu z jedrskim sporazumom," so zapisali v skupnem pozivu. Trojica je Iran tudi pozvala, naj se na ameriško likvidacijo Solejmanija ne odzove na način, ki bi še zaostril položaj na Bližnjem vzhodu. Pozvali so Teheran, naj se vzdrži "dodatnih nasilnih dejanj ali njihovega podpiranja". "Nujno je, da se zadeve umirijo. Pozivamo vse vpletene akterje, naj pokažejo kar največjo zadržanost in odgovornost," so zapisali v skupni izjavi, ki so jo sprejeli po nedeljskem skupnem telefonskem pogovoru.

Potem ko je ameriški predsednik v soboto na Twitterju objavil serijo tvitov o grožnjah napada na 52 iranskih tarč, tudi kulturnih spomenikov, če bo Iran kot povračilo za smrt Solejmanija napadal ameriške državljane ali ameriško lastnino, je iranski minister Trumpa označil za "terorista v obleki."

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo naj bi Trumpa več mesecev prepričeval o nujnosti odstranitve Solejmanija. Foto: Reuters

Iraški parlament je v nedeljo izglasoval resolucijo, s katero poziva k odhodu vse tuje vojaške enote, ker se številni bojijo, da bi lahko petkov atentat na Solejmanija privedel do nove vojne. Za resolucijo so glasovali šiitski predstavniki, medtem ko je večina sunitskih in kurdskih predstavnikov izredno sejo bojkotirala. Resolucija je za iraško vlado sicer nezavezujoča, a jo bo najverjetneje upoštevala, saj je premier Adel Abdul Mahdi že prej pozval parlament, naj čim prej konča prisotnost tujih vojaških enot v državi. V Iraku je trenutno okoli 5.000 ameriških vojakov. Mahdi je dejal, da tudi če bi se lahko država znašla v notranjih in zunanjih težavah, je za državo najboljša možnost, da konča prošnjo za pomoč tujih vojaških sil na čelu z ZDA.

Kako bi se stvari razpletle, če ne bi bilo atentata

Kot je še pojasnil Mahdi, naj bi se na dan atentata srečal s Solejamanijem, general pa naj bi predal iranski odgovor na sporočilo Savdske Arabije, ki ga je predtem iraški premier prenesel Teheranu. Večinsko sunitska Savdska Arabija in šiitski Iran naj bi, kot je zatrdil Mahdi, "dosegla preboj glede razmer v Iraku in regiji".