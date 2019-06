V ponedeljek je izraelska vojska sporočila, da je napadla položaje sirske protizračne obrambe, ki so obstreljevali sirska vojaška letala. Po poročanju sirskih medijev je bil tedaj ubit en sirski vojak. Foto: EPA

"Izraelska vojaškaa letala in bojni helikopterji so izvedli napade na več ciljev sirske vojske, med drugim na dve topniške artilerije in več opozarvalnih in obveščevalnih mest na Golanski planoti," so sporočili z izraelskega ministrstva za obrambo, poroča portal rt.

Po navedbah sirskega Observatorija za človekove pravice so bili v napadih ubiti trije sirski vojaki in sedem tujih borcev. Narodnosti tujih vojakov niso navedli.

Povračilni ukrep

Do napada prihaja potem, ko so iz Sirije v soboto zvečer izstrelili dve raketi na Golansko planoto. Ranjenih ali ubitih ni bilo.

Tiskovna predstavnica izraelske vojske je sporočila, da še ni znano, kdo je izstrelil raketi, da pa je po mnenju Izraela za vsak napad s sirskega ozemlja odgovorna sirska vojska. "Ne bomo tolerirali nobenega napada na naše ozemlje in bomo na vsak napad na nas odgovorili z veliko silo," jedejal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Golanska planota je po mednarodnem pravu del Sirije, a jo je Izrael zasedel v vojni leta 1967, leta 1981 si je okoli 1.200 kvadratnih kilometrov veliko ozemlje tudi uradno priključil, česar mednarodna skupnost z izjemo ZDA ne priznava.