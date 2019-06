Jared Kushner je nagovoril Palestince, ki jih na konferenci ni. Foto: Reuters

Svetovalec in zet ameriškega predsednika Jared Kushner je na prvem dnevu konference dejal, da ameriški mirovni načrt za Bližnji vzhod Palestincem ponuja "cvetočo prihodnost", če se dogovorijo o mirovnem sporazumu z Izraelom, poroča BBC.

Palestinskemu ljudstvu je na začetku govora dejal, da predsednik Donald Trump in ZDA "nista obupali nad njimi" ter da gospodarska rast ni možna brez trajne in pravične politične rešitve palestinsko-izraelskega konflikta.

Palestinski protestniki v Gazi so "pohodili" Trumpa in Netanjahuja. Foto: Reuters

Brez omembe političnih podrobnosti

ZDA so še naprej skrivnostne glede političnih podrobnosti rešitve, ki jo predlaga njihov "posel stoletja". "Danes ne bomo govorili o političnih vprašanjih, do teh bomo prišli ob pravem času," je tudi tokrat dejal Kushner.

Politični predstavniki Palestine konferenco bojkotirajo. "Denar in gospodarstvo sta pomembna, vendar sta politika in politična rešitev še pomembnejši," je ob začetku konference dejal palestinski predsednik Mahmud Abas.

Palestinci ZDA po priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela in preselitvi veleposlaništva ne obravnavajo več kot neodvisnega posrednika v sporu.

Hamas in druga palestinska gibanja so na območju Gaze pozvali k stavki in protestom. Zaprte so javne ustanove, banke in večina podjetij.

Savdska Arabija zadržana

Savdska Arabija je izrazila podporo "mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje blaginje, naložb in gospodarske rasti v regiji", vendar je Riad ponovil, da mora vsak mirovni sporazum temeljiti na arabski mirovni pobudi pod vodstvom Savdske Arabije, v kateri so arabske države leta 2002 opredelile nujne elemente dogovora.

Izrael je zavrnil štiri točke pobude ‒ vzpostavitev države Palestine vzdolž meja iz časa pred izraelsko okupacijo leta 1967, palestinsko prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu ter pravico beguncev do vrnitve.

Kushner je v ponedeljek dejal, da načrt ne bo upošteval arabske pobude. Nato je v torek v prenosu v živo za televizijo Al Džazira dejal, da bo načrt "nekje med arabsko mirovno pobudo in položajem Izraela".

Glavni palestinski pogajalec Saeb Erekat je povedal, da je Kushner "zavezan pobudam izraelskih kolonialnih odborov naselbin", ki jih Izrael gradi na palestinskih območjih, in odprto napoveduje priključitev teh ozemelj.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo dejal, da je Izrael odprt za ameriški načrt, ki mu bodo pozorno prisluhnili.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je iz New Yorka poudaril, da si je treba "prizadevati za uresničitev vizije dveh držav, Izraela in Palestine, ki bosta drug ob drugem živela v miru in varnosti".

Palestinci obešajo črne zastave ob stavki. Foto: Reuters

50 milijard dolarjev investicij Kushner je v soboto razkril ekonomski del načrta, ki naj bi večinoma palestinskemu, pa tudi egiptovskemu, libanonskemu in jordanskemu gospodarstvu, v prihodnjem desetletju zagotovil do 50 milijard dolarjev investicij in milijon novih delovnih mest.

Skoraj brez evropskih predstavnikov

Upanja na uspeh konference je zaradi delnega nasprotovanja Savdske Arabije in nizkega mednarodnega zastopstva po poročanju Reutersa malo. Najvišji politični predstavnik v Bahrajnu je finančni minister Savdske Arabije. Sodelujejo tudi finančni ministri drugih zalivskih držav ter generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde. Večina evropskih držav ni poslala svojih predstavnikov. Prav tako tam ni izraelske politične delegacije, so pa predstavniki gospodarstva.

V mednarodni nevladni organizaciji za človekove pravice Human Rights Watch so bili kritični tudi do lokacije konference, saj so za kraljevino Bahrajn značilni arbitrarna pridržanja, mučenje in cenzura.