Vojska želi protestnike odstraniti s cest. Foto: Reuters

Vojska nad protestniki vrši pritisk, naj se umaknejo s cest, predvsem z glavne avtoceste med severom in jugom države, na katerih vztrajajo že več dni. V soboto so poveljniki sporočili, da nameravajo znova odpreti glavne prometnice v državi, pri čemer bodo "skrbeli za varnost protestnikov". V soboto zjutraj so uspeli ceste za nekaj ur odpreti za promet, nato pa so jih protestniki znova zasedli.

Protestniki v Beirutu so se posedli po več ulicah, promet so zaprli tudi na glavnem mostu v mestu. "Ne bomo zapustili ulic, ker je to edina karta, na katero lahko igramo," je za Reuters dejal protestnik Yehya al-Tannir. Na mostu je prišlo do pretepov med protestniki in policijo.

V mestu Tripoli so protestniki zasedli glavno cesto, ki mesto povezuje s pokrajino Akkar. Vojska je protestnika poskušala pregnati s streli v zrak. Protestniki in vojaki so se nato obmetavali s kamenjem, po navedbah Rdečega križa so bili ranjeni trije ljudje.

Deset dni protestov - banke in šole ostajajo zaprte

Vojaško posredovanje na avtocesti v Beirutu. Foto: Reuters

Protivladni protesti, največji po letu 2005, v Libanonu potekajo deseti dan zapored. Banke in šole ostajajo zaprte. Združenje libanonskih bank je sporočilo, da bodo plače ob koncu meseca izplačali preko bankomatov. Nekateri trgovci so v soboto prvič po več dneh odprli trgovine, zvečer pa se nameravajo znova pridružiti protestom.

Libanonci protestirajo proti korupciji v političnih vrstah ter slabemu upravljanju državnih financ, s katerimi voditelji državo potiskajo proti najhujši gospodarski krizi od konca državljanske vojne med leti 1975 in 1990. Libanonsko gospodarstvo se spopada z nizko rastjo in visokim javnim dolgom, ki znaša 77 milijard oziroma 150 odstotkov bruto domačega proizvoda. V državi zaradi vse slabše infrastrukture prihaja do izpadov elektrike, na ulicah se kopičijo smeti, vrednost libanonske valute funt pa pada.

Hezbolah svari protestnike

V petek se je oglasil vodja gibanja Hezbolah, ki je protestnike posvaril, da protesti državo potiskajo v kaos in proti civilni vojni, "podobni dogajanju v regiji", poroča Al Džazira.

"Glede na trenutno denarno in gospodarsko situacijo ter politično ozračje na mednarodni in regionalni ravni, bi praznina (po padcu vlade) vodila v kaos in uničenje," je v nagovoru dejal Hasan Nasrallah in sporočil, da Hezbolah ne bo sprejel odstopa vlade in predčasnih volitev.

Več privržencev gibanja se je v preteklih dneh soočilo s protestniki v Beirutu, Nasrala pa je sledilce v petek pozval, naj se protestov izogibajo.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

Brez smrtnih žrtev

Protivladne proteste je spodbudila pobuda predloga za obdavčitev klicev prek Viberja in WhatsAppa.Vlada je pred petimi dnevi sprejela sveženj gospodarskih reform, ki vključujejo preklic novih davkov in prepolovitev plač najvišjih uslužbencev, kar ni zadovoljilo protestnikov. Huje ranjenih ali smrtnih žrtev doslej ni bilo, je pa zaradi protestov ohromljeno življenje v več mestih po državi.