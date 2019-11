Selfie z Mikom Penceom. Foto: Reuters

Pence je obiskal ameriške enote v oporišču Ain al Asad na zahodu Iraka, te sodelujejo v mednarodni koaliciji proti skrajni skupini Islamska država.

ZDA imajo sicer v državi okoli 5.200 pripadnikov oboroženih sil. Skupaj z ženo Karen sta se srečala z ameriškimi vojaki in jim čestitala ob bližnjem zahvalnem dnevu.

Pence se je z iraškim premierjem Adelom Abdelom Mahdijem po telefonu pogovarjal o razmerah v državi in o prizadevanjih vlade, da se odzove na zahteve protestnikov.

Ameriški podpredsednik je omenjeno državo obiskal v času množičnih protivladnih protestov. Ti so se začeli v oktobru, ko so protestniki vlado pozvali k odstopu in zahtevali razpustitev parlamenta in spremembe v političnem sistemu.

Podpredsednik ZDA se je na nenapovedan obisk Iraka odpravil skoraj leto dni za predsednikom Donaldom Trumpom. Z lanskim obiskom je Trump pritegnil številne kritike, saj se z iraškim političnim vrhom ni sešel, prav tako se je le bežno srečal z ameriškimi vojaki.

Tudi sicer je bil Trumpov obisk Iraka tako skrivnosten, da so se pojavila ugibanja o tem, ali so iraške oblasti zanj sploh vedele. Podobno ni veliko znanega niti o obisku podpredsednika.