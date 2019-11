Enega od ranjenih turistov peljejo v bolnišnico. Foto: Reuters

Ranjene so na zdravljenje prepeljali v bližnjo bolnišnico, napadalca pa so aretirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



"Okoli poldneva je moški napadel turiste, turističnega vodiča in varnostnika, ki ga je skušal ustaviti v Jerašu," so sporočili iz jordanskega direktorata za javno varnost. Po navedbah predstavnika direktorata Amerja Sartauija so med ranjenimi turisti trije mehiški in švicarska državljanka.



Motiv za napad še ni znan, napadalca so zaslišale pristojne oblasti.



Jeraš je priljubljeno turistično središče zaradi svojih antičnih ostankov. To ni prvi napad na med turisti priljubljeni točki v Jordaniji. V Karaku so džihadisti decembra 2016 izvedli napad, v katerem je umrlo deset ljudi, 30 pa jih je bilo ranjenih.