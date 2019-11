Največji protesti v Iraku po padcu Sadama

Na petkovih protestih je bilo ranjenih 350 ljudi

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Protestniki so med drugim kritizirali tudi vmešavanje Irana v iraške zadeve. Foto: Reuters

Na osrednjem trgu Tahrir v središču Bagdada je na največjih protivladnih protestih do zdaj, ki so se začeli pred enim mesecem, več kot sto tisoč ljudi zaradi koruptivnosti oblasti zahtevalo odstop vlade in razpustitev parlamenta.