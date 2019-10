Al Bagdadi je bil vodja skrajne skupine Islamska država. Foto: AP

Po Trumpovem sporočilu se je Rusija sicer sprva odzvala skeptično in izrazila dvom v njegove navedbe o Bagdadijevi smrti, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes dejal, da če se bodo navedbe o Bagdadijevi smrti dejansko potrdile, lahko "na splošno govorimo o velikem prispevku ameriškega predsednika v boju proti mednarodnemu terorizmu".

Savdska Arabija, sicer ena večjih ameriških zaveznic, je izpostavila, da je Bagdadi izkrivil podobo islama v svetu, skupaj z Egiptom in Jordanijo (obe državi sta prav tako zaveznici ZDA) pa je napovedala nadaljevanje boja proti terorizmu in skrajnim skupinam ob boku ZDA.

Odzvala se je tudi turška vlada, ki je sporočila, da je sodelovala z ZDA v operaciji, v kateri je bil ubit Bagdadi in da je med obema državama potekala "intenzivna diplomacija". "Uboj voditelja IS-a pomeni točko preobrata v našem skupnem boju proti terorizmu," je na Twitterju zapisal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Operacija, v kateri je bil ubit Bagdadi. Foto: AP

Ob tem je dodal, da bo Turčija "še naprej podpirala protiteroristična prizadevanja - kot je to počela v preteklosti". "Prepričan sem, da bo odločen boj proti terorizmu, v skladu z duhom zavezništva, prinesel mit vsemu človeštvu."

Preboj dosegli lani

Po poročanju Reutersa naj bi iraški obveščevalci v dolgotrajnem lovu na Bagdadija preboj dosegli februarja lani, ko naj bi jim eden od glavnih svetovalcev voditelja IS-a Ismael al Etavi predal informacije o tem, kako se je Bagdadi uspel izogniti prijetju.

"Etavi nam je posredoval dragocene informacije, ki so skupini iraških varnostnih agencij omogočile, da je vstavila manjkajoče koščke v sestavljanko o Bagdadijevem gibanju in krajih, ki jih je uporabljal za skrivanje," je razkril eden od predstavnikov iraških varnostnih sil. Dejal je še, da je Etavi posredoval podrobnosti o petih moških, vključno z njim samim, ter o tem, s kom vse se je Bagdadi sestajal v Siriji in različnih lokacijah, ki jih je uporabljal.

Trump je v nedeljo sporočil, da je bil Bagdadi ubit. Foto: AP

Etavi se je teroristični mreži Al Kaida pridružil leta 2006, ameriška vojska pa ga je aretirala leta 2008 in zaprla za štiri leta. Bagdadi je kasneje Etavija zadolžil za stike s poveljniki IS. Leta 2017, ko je IS doživljala velike vojaške poraze, je Etavi skupaj s svojo sirsko soprogo pobegnil v Sirijo.

Drugi preboj so obveščevalci dosegli v začetku leta, ko so pripadniki ameriške, turške in iraške vojske v skupni operaciji ujeli več vodilnih predstavnikov IS, vključno s štirimi Iračani in Sircem.

"Posredovali so nam vse lokacije, kjer vse so se v Siriji srečevali z Bagdadijem in v koordinaciji s Cio smo se odločili, da na območje pošljemo več virov. Letos nam je uspelo, da smo Idlib določili kot območje, kjer se je Bagdadi skupaj z družino in tremi tesnimi sodelavci gibal med posameznimi vasmi," je še razkril obveščevalec.

Informanti v Siriji so nato na tržnici v Idlibu opazili Iračana, ga prepoznali kot Etavija in mu sledili do hiše, kjer je bival Bagdadi. Podrobnosti so posredovali Cii, ta pa je nato lokacijo v zadnjih mesecih nadzirala prek satelitov in dronov.