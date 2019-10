Na črno-belem videoposnetku je med drugim videti ameriške specialce, ko vstopajo na dvorišče zgradbe, v kateri se je skrival Al Bagdadi.

General Kenneth McKenzie je na brifingu za novinarje v Pentagonu povedal, da so specialci med operacijo ubili štiri ženske in moškega, ko so ti začeli streljati na ameriško letalo, ki je sodelovalo v napadu.

Enajst otrok, ki so jih našli v zgradbi, so prepeljali na varno, je dejal McKenzie. Pojasnil je tudi, da sta skupaj z Al Bagdadijem, ko se je razstrelil, umrla dva in ne trije otroci. Koliko točno sta bila stara, ni vedel, je pa dejal, da sta bila mlajša od 12 let. General ni potrdil navedb ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Bagdadi "ves čas cvilil, jokal in kričal".

Povedal je še, da se je Bagdadi "splazil v luknjo z dvema majhnima otrokoma in se razstrelil, medtem ko so njegovi ljudje ostali na tleh". Drugih podrobnosti o zadnjih sekundah najbolj iskanega terorista ni želel razkriti.

Zasegli veliko dokumentov

Ko se je Al Bagdadi razstrelil, so ameriški specialci iz predora odstranili večjo količino ruševin in zavarovali njegove posmrtne ostanke, ki so jih uporabili za potrditev z analizo DNK, da gre res zanj. Njegovo truplo so nato v roku 24 ur odvrgli v morje.

Specialci so med napadom zasegli znatno količino dokumentov in drugega gradiva, nato pa so kompleks zravnali s tlemi.

McKenzie je še povedal, da se je vojaški pes, ki je imel pomembno vlogo v operaciji, poškodoval z električnim kablom pod napetostjo, ki ga je izpostavila bomba, s katero se je razstrelil Bagdadi. Pes se je medtem že vrnil v službo, je dodal.

General tudi ni izključil povračilnih napadov pripadnikov te skrajne organizacije, a je zagotovil, da so nanje pripravljeni.