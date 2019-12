Protestniki pred veleposlaništvom zažigajo zastave in vzklikajo "smrt Ameriki". Foto: Reuters

Nekateri protestniki v veleposlaništvo mečejo kamenje in zažigajo ameriške zastave, spopadli so se tudi s policisti, ki jih skušajo razgnati s solzivcem. Iraške oblasti so na varno prepeljale ameriškega veleposlanika in njegovo osebje.

Več tisoč žalujočih, med njimi tudi pripadniki paravojaške enote, pa so se odpravili proti t. i. zelenemu območju, kjer so vladne pisarne in tuja veleposlaništva.





Washington je sporočil, da je izvedel nedeljski povračilni napad na oporišče proiranske paravojaške skupine v Iraku in Siriji Kataib Hezbolah oziroma Brigade božje stranke zaradi vrste napadov na oporišča koalicijskih sil na Iraku, pri čemer je bilo ubitih najmanj 25 borcev skupine, več kot 50 je bilo ranjenih.

Bombardiranje je bilo odgovor na petkov raketni napad na iraško vojaško oporišče v Kirkuku, v katerem je bil ubit ameriški pogodbeni sodelavec.

Protestniki so pred zidom kompleksa, kjer je ameriško veleposlaništvo, zanetili ogenj. Foto: Reuters

Načeti odnosi med Bagdadom in Washingtonom

Iraški premier Abdel Abdul Mahdi je dejal, da je zračni napad kršil suverenost Iraka, zaradi česar bo znova ocenil odnose z ZDA.

Oblasti v Bagdadu so napovedale tudi, da bodo na pogovor poklicale ameriškega veleposlanika v Iraku. Washington odgovarja z obtožbami na račun iraških oblasti, ki da niso zaščitile ameriških interesov.

Vodja skupine Kataib Hezbolah Abu Mahdi Al Muhandis pa je Washingtonu podal ostro sporočilo, da bodo ameriškim silam v Iraku za napad "odgovorili srdito".

Medtem ko je Iran ameriške napade označil za dejanje terorizma, je Savdska Arabija, zaveznica ZDA, petkov napad na ameriške sile označila za terorističen, saj da so kršili iraško suverenost.