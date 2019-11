Goreči konzulat v Nadžafu. Foto: Reuters

Osebje, zaposleno na konzulatu, je pred vdorom uspelo pobegniti, a v nemirih, ki so nato izbruhnili med policijo in protestniki, je en človek umrl, okoli 35 je bilo ranjenih. Protestniki so vzklikali slogana "Zmaga za Irak" in "Iran, odidi", v konzulatu pa so iransko zastavo nadomestili z iraško, piše Deutsche Welle.

Iračani so na ulicah že dva meseca. Foto: Reuters

Iran je od iraških oblasti zahteval "odločno in učinkovito ukrepanje proti uničevalnim posameznikom" ter iraško vlado obtožil, da ni naredila svojega dela pri zaščiti konzulata. "Vlada v Bagdadu je odgovorna za varovanje diplomatskih misij in diplomatov v Iraku," je opozoril Teheran.

V izgredih, ki so izbruhnili med demonstracijami, je bilo najmanj osem ljudi ubitih in 22 ranjenih tudi v mestu Nasirija.

Protesti v Iraku so se oktobra začeli v prestolnici Bagdad, od tam pa razširili v mesta na jugu države. Do zdaj je umrlo več kot 300 ljudi. Protestniki opozarjajo na razširjeno korupcijo in pomanjkanje delovnih mest, vladi pa očitajo, da je pod prevelikim vplivom tujih sil, predvsem Irana. Stranke, ki lahko računajo na podporo Teherana, so namreč v iraškem parlamentu v večini.

Zaradi nemirov je Bagdad ustanovil vojaške "krizne celice", ki bodo pomagale pri zatiranju protestov.