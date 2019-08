Glavna tema pogovorov je bilo dogajanje v Idlibu v Siriji. Foto: Reuters

Putin je sporočil, da sta z Erdoganom začrtala dodatne skupne ukrepe za izkoreninjenje teroristov v pokrajini Idlib, "s čimer se bo normaliziral položaj v vsej Siriji".

Tako Ankara kot Moskva sta izrazili zaskrbljenost zaradi napadov v "deeskalacijskem območju", kjer sirske sile s podporo Rusije prevzemajo nadzor nad območjem pod nadzorom džihadistov in upornikom, v zadnjih dneh pa so se pojavile konfrontacije med sirsko in turško vojsko, ki na območju podpira nekatere skupine, kot je denimo Nacionalna armada (NA).

Voditelja sta se strinjala, da bi Sirija morala ostati združena kot država. Putin je poudaril, da bi bila vzpostavitev varnega območja na turški meji dobra za sirsko ozemeljsko celovitost. V Turčiji za sredino septembra načrtujejo tristranske pogovore med Rusijo, Turčijo in Iranom.

Turčija si želi sodelovati na področju vojaške industrije

Erdogan si je ogledal bojna letala suhoj Su-57. Foto: Reuters

Erdogan je sporočil, da si Turčija želi nadaljevati sodelovanje z Rusijo na področju vojaške industrije, kar vključuje tudi vojaška letala. Turčija je julija že prejela prve dele ruskega protiletalskega sistema S-400. Nakupu je sledilo ogorčenje ZDA, ki so odpovedale pogodbo s Turčijo o prodaji lovcev F-35.