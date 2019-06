Exclusive: When Murtaja Qureiris was 10, he led protests demanding rights for Saudi Arabia’s Shia minority. Now, at the age of 18, he faces the death penalty. https://t.co/9Bn1FAW5o1 pic.twitter.com/TMvF7WkGwq — CNN International (@cnni) June 7, 2019

Kureirisa so aretirali pri starosti 13 let, s čimer je postal najmlajši politični zapornik v Savdski Arabiji. Zadnjih pet let je najstnik preživel v zaporu v mestu Damam.

Državno tožilstvo je na sojenju avgusta lani za Kureirisa, tik preden je dopolnil 18 let, zahtevalo usmrtitev. Amnesty International je savdske oblasti zdaj pozval, naj usmrtitve ne izvedejo.

Kureiris vse do sojenja sploh ni imel dostopa do odvetnika. Na sojenju je po poročanju CNN-a krivdo zanikal in dejal, da so priznanje iz njega izsilili pod prisilo.

Med kaznivimi dejanji v obtožnici so "udeležba na protivladnih protestih, udeležba na pogrebu svojega brata Alija Kureirisa, pridružitev teroristični organizaciji, metanju molotovk na policijsko postajo in streljanje na varnostne sile", navaja Amnesty International.

Amnesty International: Priznanje izsiljeno pod prisilo

Kureirisa so leta 2014 aretirali na savdski meji, ko je z družino potoval proti Bahrajnu. Po aretaciji so dečka "mesec dni držali v samici, kjer so ga med zaslišanjem pretepali in ustrahovali". Zasliševalci naj bi mu obljubili, da bo izpuščen, če prizna krivdo, izjavo Amnesty International povzema Al Džazira.

Savdska Arabija se na poročanje CNN-a in navedbe Amnesty International ni odzvala.

Osebni podatki dečka sicer sovpadajo s primerom, ki ga je leta 2016 obravnavala delovna skupina Združenih narodov za samovoljne aretacije. Na zasedanju skupine so zaključili, da verjamejo, da je mladoletnik v Savdski Arabiji bil mučen, njegovo priznanje doseženo pod prisilo, njegova aretacija pa samovoljna. Njegovo pridržanje naj bi tudi kršilo mednarodne standarde.

Kolesarjenje in spremljanje očeta na protestih

CNN je objavil videoposnetek s protesta med arabsko pomladjo, na katerem se takrat 10-letni deček v družbi vrstnikov vozi s kolesi. Pozneje v megafon zakriči: "Ljudje zahtevamo človekove pravice!"

Na nekem drugem posnetku, ki ga je pridobil CNN, naj bi deček na protestu stal ob očetu, ki je nagovarjal množico. Večina protestnikov je imela zakrite obraze, ne pa tudi Murtadža in njegov oče Abdulah.

Druga točka obtožnice ga bremeni spremljanja brata aktivista do policijske postaje v savdskem mestu Avamija, kjer naj bi brat metal molotovke na postajo. Brat Ali je bil nato istega leta ubit na protestih, ki so jih oblasti označile za nasilne, očividci pa za miroljubne.

Najstnika bremenijo tudi udeležbe bratovega pogreba, na katerem naj bi množica prepevala protivladne slogane. V zaporu naj bi bil tudi drugi Murtadžev brat ter njegov oče.

Aprila usmrtili 37 ljudi

Savdska Arabija je doslej usmrtila najmanj tri ljudi, obsojene za zločine (sodelovanja na protestih) v mladoletnosti. Aprila letos so izvedli usmrtitev 37 ljudi za "s terorizmom povezana" kazniva dejanja. Večina umorjenih naj bi bila pripadnikov manjšinske šiitske skupnosti.