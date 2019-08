Turška vozila z orožjem so prečkala turško-sirsko mejo in vstopila v Kan Šejkun na jugu province Idlib, je povedal neimenovani vir na sirskem zunanjem ministrstvu. "To znova potrjuje, da turški režim podpira teroristične skupine," je poudaril. Pri tem je meril na upornike in džihadistične skupine na območju, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Turško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil vojaški konvoj napaden med potjo proti eni izmed turških opazovalnih točk v Idlibu. Napad po njihovih navedbah krši lani sklenjen mirovni sporazum med Ankaro in Moskvo, ki naj bi bila o poti konvoja vnaprej obveščena.

Turčija trdi, da so bili v napadu ubiti trije civilisti, še 12 naj bi bilo ranjenih. Sirski observatorij za človekove pravice in očividci sicer navajajo, da je eden izmed ubitih borec iz skupine upornikov, ki jih podpira Turčija, poroča Al Džazira.

Sirske sile znova v Kan Šejkunu

Pogled na mesto Kan Šejkun. Foto: Reuters

V nedeljo so sirske vladne sile prvič po letu 2014 vstopile v mesto Kan Šejkun, na katerega so aprila 2017 po navedbah Združenih narodov izvedle napad z živčnim plinom sarin. Sirska vlada napad s prepovedanim orožjem odločno zanika.

Kan Šejkun leži ob glavni cesti, ki povezuje Damask in Alep in nad katero si vlada želi pridobiti nadzor. Spopadi so na vsaki strani zahtevali več deset smrtnih žrtev. Francija je v petek pozvala h koncu bojev in obsodila napade na taborišča za begunce.

Polkovnik Mustafa Bakur iz uporniške frakcije Džaiš Al Iza je dejal, da so na obrobju mesta potekali hudi spopadi, na območje pa so prišli tudi borci uporniške skupine Nacionalna armada (NA), ki jo podpira Turčija.

Večino province Idlib sicer nadzoruje džihadistična skupina Hajat Tahrir Al Šam, ki ima pod nadzorom tudi večino sosednjih provinc, Hama, Alep in Latakija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.